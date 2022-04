Huolenaiheita

Uhkakuvia on runsaasti.

Korona on rasittanut taloutta ja kaikkea toimintaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sota Euroopassa on tosiasia. Sodalla on pahat ja pitkäaikaiset vaikutukset. Pakotteet maksavat ja talous hyytyy, energian saanti ja kallistuminen aiheuttaa ongelmia. Maanpuolustuksen kustannukset tulevat kasvamaan. Turvapaikanhakijoiden määrä kasvattaa jo valmiiksi korkeita maahanmuuton kustannuksia. Elintarvikkeiden ja energian saatavuus ja huoltovarmuus on pakko turvata.

Hinnat nousevat, inflaatio kiihtyy ja korot nousevat. Suomi on jo valmiiksi elänyt merkittävästi velaksi, valtion velkaa on jo noin 70 prosenttia BKT:stä ja yli kaksi kertaa vuosibudjetin määrä. Korkojen nousu voi kasvattaa velan kustannukset moninkertaiseksi. Sitoumukset EU:ssa nostavat Suomen maksuosuuksia. Samalla väki ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee.

Kunnianhimoiset tavoitteet vihreässä siirtymässä maksavat ja heikentävät yritysten kilpailukykyä.

Maatalouden kannattavuus on kriisissä, on kansallinen turvallisuuskysymys varmistaa elintarviketuotanto. Sote-uudistus, palkkaharmonisointi, hallinto tulevat maksamaan paljon. Julkisen sektorin kustannukset suhteessa BKT:n, ovat jo valmiiksi huippukorkeat.

Työmarkkinoilla on levottomuutta. Useita lakkoja on meneillään. Terveydenhoitoalan lakko alkoi. Vaatimuksena on palkankorotukset ja lisää tekeviä käsiä työpaikoille. Työnantajan ongelma on, mistä rahat. Tätä taustaa vasten korkeammat palkat ja samalla lisää henkilökuntaa, on vaikea yhtälö. Työmarkkinahäiriöt ovat myrkkyä tässä epävarmassa tilanteessa.

Mistä rahat?

Hallituksen politiikka on perustunut ”vaaleanpunaisiin ideologisiin unelmiin”, ja menoja on surutta kasvatettu ja pysyvää syömävelkaa on otettu. Hövelillä rahankäytöllä on haettu poliittisia irtopisteitä. Velanotto ei ole enää kaikenkattava ratkaisu. Suomen veroaste on jo valmiiksi OECD-maiden ankarampia. Verojen nettomaksajia on vähän, yli puolet kansalaisia saavat julkisia palveluita enemmän kun itse maksavat veroja. Verotusta ei oikein voi kiristää, se kun hyydyttää investoinnit ja talouden ja aiheuttaa työttömyyttä. Yritysten kykyä työllistää ja kilpailukykyä ei kyllä nyt pidä heikentää. Onko kuitenkin pakko jostain tinkiä ja priorisoida julkisia menoja.

Toivottavasti me suomalaiset yhdessä osaamme tehdä viisaita ratkaisuja, joilla pärjäämme myös vaikeina aikoina.

Juhani Viitala

Kauhava