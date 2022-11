Huoli Seinäjoen nuorista

Syksyn aikana olemme lukeneet lehdistä ja somesta paljon huolikirjoituksia nuorten käytöksestä.

Meillä on herännyt sama huoli. Ympäri Seinäjokea nuoret kokoontuvat nyt koulujen pihoilla ja poikkeuksetta joukossa suuri osa on päihtyneitä. Ensimmäisetkin kokeilut tehdään vahvoilla alkoholijuomilla, ja joskus sekakäytöllä, jonka johdosta moni nuori on ollut todella huonossa kunnossa.

Tällä hetkellä esimerkiksi Pajuluoman palvelutalon ympäristössä kokoontuu joka viikonloppu satoja nuoria ympäri Seinäjokea ja jopa naapurikunnista. Rakennuksessa toimii nuorisotila Roube, jossa kävijöitä on runsaasti. Nuorisotilan tarkoituksena on tarjota päihteetön ja turvallinen vapaa-ajanviettopaikka nuorille. Nyt meidän toimintamme ja tämä ulkoalueilla tapahtuva toiminta uhkaa sekoittua niin nuorten kuin ilmeisesti naapurustonkin silmissä. Voi myös olla, että monet vanhemmat kuvittelevat nuorensa tulevan nuorisotilalle, vaikka todellisuudessa jääkin ulkopuolelle. Välillä olemme jalkautuneet resurssien puitteissa myös ulkoalueille. Nuoret ovat tulleet esittämään huolensa meille kavereistaan ja tällöin pyrimme hankkimaan apua sitä tarvitseville. Useita kertoja olemme esimerkiksi soittaneet nuoren kotiin tai poliisin ja ambulanssin paikalle. Tämä kaikki vie resurssimme pois niiltä nuorilta, jotka haluaisivat iltaansa viettää turvallisesti nuorisotilalla pelaillen ja vaikka välillä kokkaillen.

Tämä sama ilmiö on havaittavissa ympäri Seinäjokea nuorten suosimilla kokoontumispaikoilla. Nyt vetoammekin vanhempiin, että keskustelisitte nuortenne kanssa näistä asioista mutta myös jalkautuisitte nuorten kokoontumispaikoille katsomaan, missä oma nuorenne menee. Valitettavasti aina nuoren kertoma paikka ei ole se missä hän on, tai hän voi olla päihtyneenä. Kova paine päihdekokeiluihin kaveriporukassa voi ajaa kenen tahansa nuoren kokeilemaan. Se ensimmäinenkin kerta voi vaan olla kohtalokas. Tässä pohtimista meille kaikille, niin nuorille kuin meille aikuisillekin.

Katja Ruotsalainen

vs. nuorisopalvelupäällikkö

Seinäjoki