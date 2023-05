Huono käytös ei ole rikos eikä epäily ole tuomio

Il-Po käsitteli pääkirjoituksessaan helatorstaina nk. häirintää muka urheilun ja nuorisotyön suurimpana ongelmana, joka jopa estäisi nuoria hakeutumasta lajin pariin.

Kaikella kunnioituksella kirjoittajaa kohtaan sanon, että häneltä on nyt mennyt perusteellisesti puurot ja vellit sekaisin ja hänen moraalinen suuttumuksensa on sumentanut arvostelukyvyn.

Pääkirjoituksessa lähdetään siitä, että epämääräiset huhut ja väitteet ovatkin perusteelliseen tutkintaan ja harkintaan perustuvia tosiasioita. Ja juuri näinhän ei ole. Siinä mainitussa Lahden tapauksessa jäi käteen vain se, että yksi junioripelaaja oli väittänyt toisen junnun sanoneen jotain ”rasistista solvausta”. Paikalla olleet erotuomarit tai muutkaan järjestelyihin osallistuneet eivät olleet tutkinnassa kertoneet havainneensa mitään väitettä tukevaa.

Ja nyt jääkiekkoliiton, jonka alaisessa sarjassa po. junnuottelu pelattiin, pitäisi maksaa pelkän vahvistamattoman huhun perusteella korvauksia. Kylläpä loppuisivat kiekkoliiton rahat ja myös junnupelit nopeasti, jos tälle linjalle lähdetään. Jokainen 13-vuotiaiden junnujen matseja seurannut tietää, että pelin huumassa huudellaan myös painokelvottomia ilmaisuja, joita ei kukaan eikä millään uhalla voi kitkeä pois.

Surkeinta on, että Il-Pon toimittaja tuntui olevan ihan vakavissaan.

Länsimaisen oikeusvaltion peruspilari on syyttömyysolettama, jonka mukaan henkilöä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todettu. Valitettavasti media on heittänyt tämän periaatteen romukoppaan ja nyt noudatetaan linjaa ”Olet syyllinen, kunnes olet itse todistanut syyttömyytesi”. Tätähän ”laatulehti” Hesari ansiokkaasti noudatti Wille Rydmanin tapauksessa. Onneksi Hesari sai, mitä tilasi ja eduskunta sai Rydmanin takaisin persuna ja kokkarit nenilleen.

Huono käytös on huonoa käytöstä enkä sitä puolustele. Mutta se sinänsä ei ole rikos. Sitä voi paheksua, muttei sitä pidä inhosta väristen kauhistella ja huutaa rangaistuksia.

Jos nimitän mustaa ihmistä ”neekeriksi”, käyttäydyn huonosti, mutta en ole rikollinen. Se N-sanahan sitä paitsi tulee latinan kielen sanasta niger, joka tarkoittaa yksinkertaisesti mustaa, ja nubialaiset mustat miehet olivat antiikin Roomassa arvostettuja sotureita.

Huvittavaa on, että samalla kun tuomitsemme N-sanan käytön, olemme palauttaneet kieleemme taikaisin ”ryssän” eikä kukaan sitä paheksu. Nokia-areenan toisessa päädyssä tervehdittiin pari päivää sitten länsinaapureitamme raikuvilla ”v-un homot” -huudoilla.

Tästä maailmasta tulee kauhean ikävä, jos, jokaisesta sanasta, joka ei miellytä, loukkaannutaan verisesti ja huudetaan heti anteeksipyyntöä ja korvauksia

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari