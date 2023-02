Huumausaineen käyttöä ei pidä Suomessa laillistaa

Olen ollut poliisissa 36 vuotta. Olen tutkinut törkeitä huumausainerikoksia yli 10 vuotta ja tavannut sinä aikana lukuisia huumausaineiden käyttäjiä sekä niiden välittäjiä.

Huumausaineiden käyttöä on vaadittu lailliseksi julkisuudessa poliittisissa keskusteluissa. Keskusteluissa on kerrottu erilaisia perusteluja, joiden mukaan laillistamisella saavutettaisiin useita yhteiskunnallisia hyötyjä. Perusteluista aika moni ei toteudu käytännössä.

Yksi väite on, että huumausaineiden käyttäjät eivät uskalla hakeutua hoitoon, koska pelkäävät rangaistusta.

Todellisuudessa terveydenalalla hoitajia velvoittaa salassapitovelvollisuus ja huumeidenkäyttäjän potilastietoja tai hoitosuhteesta ei koskaan kerrota poliisille. Poliisi ei ole myöskään kiinnostunut hoitoon hakeutuneen henkilön huumausaineenkäytöstä, vaan kannustaa kaikkia käyttäjiä hakeutumaan hoitoon.

Usein perustellaan myös, että huumeiden käyttäjä kuuluisi hoitoon, eikä vankilaan. Jos huumausaineen käyttäjä joutuu vankilaan, on hän todellisuudessa syyllistynyt muihin vakavampiin rikoksiin.

Huumausaineen käytöstä saa käytännössä vain sakkoa. Sakkoakaan ei määrätä, jos henkilö hakeutuu sosiaali- ja terveysviraston hyväksymään päihdehoitoon. Siis riittää, että hakeutuu hoitoon. Tarkoittaa sitä, ettei hoitoa tarvitse suorittaa.

Käytön vapauttamista perustellaan myös sillä, että valtiolta jää varoja saamatta ja varat menevät huumausainekauppiaiden taskuun. Euroopassa on useita maita, joissa oma käyttö on käytännössä sallittua ja siitä huolimatta huumausainekauppa rehottaa ja on järjestäytyneen rikollisten käsissä.

Hollanti on yksi hyvä esimerkki, jossa lukuisia huumelaboratorioita paljastuu joka vuosi ja ekstaasi pillereitä valmistetaan koko Euroopan markkinoille.

Huumausaineita ei pidä laillistaa, koska juuri käyttäjä tekee huumausainekaupan kannattavaksi. Jos ei ole käyttäjiä, ei huumeita kannata salakuljettaa eikä myydä.

Huumausaineiden käytön vapauttaminen moninkertaistaisi kauppiaiden asiakasmäärät ja siihen liittyvän rikollisuuden. Jos käyttö ja pienen määrän hallussapito sallitaan, on poliisin vaikea todistaa, että kuka pitää hallussa huumausainetta vain omaan käyttöön ja kuka myyntiä varten.

Jotkut myyjät pitäisi hallussaan vain sen verran, kun omaan käyttöön sallitaan. Myytyään määrän hakisivat kätköltä uuden samanlaisen erän.

Huumemyönteisyys on lisääntynyt ja samalla käyttäjien määrä. Huumausaineiden käyttäjien määrä pitää saada vähentymään ja mielestäni yleinen mielipide on tässä tärkeä tekijä.

Nuorten terveet harrastusmahdollisuudet vaikuttavat myös heidän mielipiteisiinsä ja kaveripiiriin. Ensimmäiset käyttökokemuksen nuoret tekevät yleensä sen parhaan kaverin kanssa.

Esa Kannelmaa (ps.)

Laihia