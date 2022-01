Hyvä taloudenhoito turvaa pohjalaisten palvelut

Sunnuntaina on Suomen historian ensimmäisten aluevaalien varsinainen vaalipäivä. Vaaleissa valitaan päättäjät vastaamaan sosiaali-, terveys- ja palo- ja pelastuspalveluista sekä niiden uudistamisesta.

Kampanjointia on tehty poikkeusolosuhteissa, mutta tehty kuitenkin. Pohjalaismaakunnissa puhuttavat saamani kiertuepalautteen perusteella esimerkiksi palveluverkoston tulevaisuus, sopimuspalokuntien asema ja rahoituksen riittävyys. Oma arvioni on, että äänestysaktiivisuus tulee olemaan parempi kuin monissa etukäteisveikkauksissa on arvioitu. Kohta ollaan asian suhteen viisaampia.

Aluevaalien aiheissa mennään kansalaisten palvelujen ytimeen. On kyse siitä, pääsevätkö ihmiset jatkossa sujuvammin lääkäriin ja riittävätkö rajalliset resurssit ikääntyvän väestömme palvelutarpeisiin.

Kysymys on myös siitä, uskalletaanko palveluita uudistaa laadun parantamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Ääni kokoomukselle on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Sanomme ei maakuntaverolle, sillä se kiristäisi suomalaisen työn verotusta.

Kokoomus vastaa hyvällä taloudenhoidolla, että jokainen suomalainen saa parhaan mahdollisen hoivan ja hoidon omalla hyvinvointialueellaan.

Kun Suomen talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa meille kaikille tärkeisiin palveluihin. Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Aluevaaleissa kyse on taloudesta, terveydestä ja turvallisuudesta. Hallitus on päättänyt ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat rakentamalla uuden alueellisen hallintokerroksen. Lisääkö se hoivaa ja turvaa, on vielä hämärän peitossa.

Uhkaavalta näyttää, että byrokratia ja kustannukset karkaavat käsistä. Jokainen pohjalainen ymmärtää, että byrokratiaa kasvattamalla ja lomakkeita lisäämällä kukaan ei parane eikä paloturvallisuus kodeissa lisäänny.

Tammikuusta 2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki. Hyvinvointipalvelujen kehittäminen ei saa jäädä hallinnollisen uudistuksen toimeenpanon alle.

Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä siirtyy hyvinvointialueille Suomen historian suurimmalla liikkeenluovutuksella yli 200 000 työntekijää vuoden 2023 alussa.

Toimivat palvelut syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin.

Jatkossa alue- ja kuntavaalit tullaan järjestämään samanaikaisesti, joten erillinen aluevaali on nyt kertaluonteinen erikoisuus.

On tärkeää, että kaikkiin pohjalaismaakuntiin saadaan motivoitunutta ja kokemusta omaavaa päättäjäjoukkoa valmistelemaan ja toteuttamaan mittavaa uudistusta.

Käytä ääntäsi sunnuntaina!

Janne Sankelo

Kokoomuksen kansanedustaja Kauhavalta