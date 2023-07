Hyväksyykö Pohjanmaa minut?

Mäkynen kirjoittaa myös perustuslaista. Totean uudelleen, että vaikka yhdenvertaisuus on perusoikeus, sen toteutuminen käytännössä edellyttää tuekseen muuta lainsäädäntöä ja laajemmin myös asenneilmapiiriä.

Tuskin kenelläkään olisi kauhean yhdenvertainen olo, jos meitä eristettäisiin tai vähäteltäisiin pelkän oletetun seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Luki perustuslaissa sitten mitä tahansa. Tällainen eristäminen voisi tosiaankin olla moraalisella tasolla ”räikeä ihmisoikeusrikkomus”, mutta lain silmissä yhdentekevää, jos emme kehitä lainsäädäntöämme.

Pelkään, että Mäkysen aatteilla on selvää kannatusta Pohjanmaalla, vaikka harva ehkä tuo ajatuksia yhtä karkeasti esille. Toisaalta riemun ja ilon täyttämä runsas ihmisjoukko kannattamassa yhdenvertaisuutta esimerkiksi Vaasa Pride -tapahtumassa luo uskoa, että täällä saa olla ihan häpeilemättä oma itsensä. Tästä syystä Pride-tapahtumat ovat tärkeitä.

Pride-tapahtumat näyttävät meille, että meitä seksuaalivähemmistöjä on myös Pohjanmaalla ja että myös meillä on paikkamme täällä. Me olemme osa tätä seutua. Me olemme eteenpäin katsova, monimuotoinen ja elinvoimainen osa tätä seutua. Me juhlistamme tätä Vaasassa marssimalla kerran vuodessa torilta Hietsuun toivottaen tervetulleeksi mukaan kaikki yhdenvertaisuutta kannattavat ihmiset.