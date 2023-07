Hyväksyykö Pride sinut?

Kesäkuu oli jälleen Pride-kuukausi ja sitä juhlittiin kirjavasti eri paikkakunnilla. Sateenkaarilipun alle kokoontui monenlaisia tahoja, julkisyhteisöjä, yrityksiä ja festaritapahtumia–Pride on nyt totisesti in.

Mutta onko Pride sittenkin pelkkää hattaraa tasa-arvosta tai vaahtokarkkeja suvaitsevaisuudesta?

Pitää muistaa, että kaikki nykyajan omituiset suuntaukset tulevat lähes poikkeuksetta USA:sta, niin myös Pride. USA:ssa se jakaa kansaa ja mielipiteitä, eikä Pride ole kansaa yhdistävä voima, joka lisäisi suvaitsevaisuutta.

On myös turha kuvitella, että Pridesta olisi tullut pelkkä hyvien ihmisten juhla tai markkinointitilaisuus–se on itse asiassa mielenosoitus. Esimerkiksi Helsinki Pride 2023:n yhtenä teemana oli kapina.

Suomessa Pride on jo osoittanut suvaitsemattomuutensa ja vetänyt rajoja, kenet se kelpuuttaa yhteistyökumppanikseen. Tuorein tapaus on Seinäjoelta, kun kansanedustaja poistettiin Provinssista pelkän mielipidekirjoituksen takia. Vaikka sateenkaariaatteen takana seisova Provinssi on ihmisten juhla, mihin jokainen on tervetullut omana itsenään, tapahtui tällainen räikeä ihmisoikeusrikkomus.