Hyvästit punaviherhumpalle

Eduskuntavaalien vaalipäivään on aikaa 10 viikkoa. Keskiviikkona julkaistu Helsingin Sanomien gallup kertoo, että kokoomus on kärjessä puoluekannatusmittauksissa. Kakkospaikasta kisaavat perussuomalaiset ja SDP. Keskusta on painunut 10 prosentin kipurajan alle.

Vaalien lähestyminen näkyy myös eduskunnassa. Kun eduskuntatyötä jatkettiin joulutauon jälkeen, puheenaiheena on usein myös epävirallisissa keskusteluissa olleet lähestyvät vaalit. Arvioimme edustajien kesken puolueiden tilanteita ja vaihdamme kuulumisia omista kampanjavalmisteluista. Vinkkejäkin vaihdetaan.

Lainsäätämistyö jatkuu maaliskuun alkuun, joten tekemistä riittää edelleen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt kiisteltyä translakia. Esityksen mukaan sukupuolen vaihtamiseen riittäisi oma tuntemus asiasta ja ilmoitusmenettely. Itse ajattelen, että asiassa tarvittaisiin vankemmat perustelut.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti torstaina, että laista äänestäminen on omantunnon kysymys. En kannata esitystä ja äänestän ei.

Talousvaliokunta on puolestaan jo pitkään käsitellyt Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloitetta. Asia pitäisi saada jo päätöksentekoon. Asiantuntijakuulemiset on tehty, on aika osata päättää. Tämä vinkkinä hallituspuolueille.

Palaan aiheeseen, kun valiokunnan kesken oleva työ saadaan päätökseen.

Puolueiden puheenjohtajilla on edessä pitkä marssi kohti huhtikuuta. Vaalitaistelu sähköistyi, kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti, että kokoomus ei sulje hallitusovea yhdeltäkään puolueelta, joka pärjää vaaleissa.

Kokoomus on valmis yhteistyöhön myös perussuomalaisten kanssa, jos kokoomus on mukana neuvotteluissa ja ohjelmasta päästään sopuun.

Orpon ilmoitus sai aikaan ketjureaktion punaviherpuolueissa. Yksi toisensa jälkeen ne ilmoittivat, että he eivät tee hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Kirkkaimpana äänenä kuorossa on ollut pääministeri Sanna Marin. Moni on pitänyt pääministerin toimintaa strategisesti huonona, koska se heikentää SDP:n vaihtoehtoja ja pelitilaa. Myös Ruotsissa suunta on ollut poliittisesti toisenlainen.

Omasta mielestäni Marinin puheiden taustalla on demareiden millintarkka laskelmointi. Pääministeri ynnää sen varaan, että porvarihallituksella pelottelu kokoaa punavihreää blokkia vihreistä ja vasemmistoliitosta juuri SDP:n taakse ja nostaa puolueen kannatusta. Sitä tarvitaan, koska kokoomus on karkumatkalla ja vaalitaistelu tiivistyy.

Oikeistodemareistaan Marinin ei tarvitse omien hyvin vasemmistolaisten linjaustensa yhteydessä välittää, sillä sellaisista ei ole ollut muutamaan vuoteen todistettua näköhavaintoa. Puolueen vene on lipunut syvälle hörhöpolitiikan kaislikkoon.

Monien arvioiden mukaan Suomi on siirtymässä vaaleissa enemmän blokkipolitiikan suuntaan. Vaihtoehtoina ovat porvarihallitus tai vasemmistohallitus. Punaviherpuolueiden kannanotot viittaavat siihen, että he näkevät mieluiten vaalien jälkeen Marinin kakkoshallituksen jatkavan nykykokoonpanolla. Näkymä saa aikaan monissa vilunväreitä.

Äänestäjien tehtävä on antaa näkemyksensä punaviherhumpalle, jota keskusta on ollut tukemassa. Muutoksen tuulet ovat ilmassa.

Kokoomus on valmis ottamaan äänestäjien tuella Suomi-laivan kipparin roolin. Ensimmäiseksi laiva on käännettävä pois vasemmistohallituksen velkavesiltä.

Suomi on luotsattava kohti ahkeruuteen kannustavaa yhteiskuntaa.

Janne Sankelo

Kokoomuksen kansanedustaja Kauhavalta