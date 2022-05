Hyväuskoisia viedään

Seinäjoen Energia nostaa kuluttajien taksoja. Tällaisen uutisen saimme lukea heidän tiedotteestaan.

Tähän aikaan kaikkien hintojen, taksojen, maksujen korotukset on laitettu Ukrainan sodan syyksi.

Tämä taksakorotus ei ole sitä. Se on, kun sinisilmäisenä kaupungin edellinen valtuusto päätti mennä isolla velkarahalla venäläisten kanssa rakennettavan Fennovoima-laitoksen osakkaaksi.

Nyt kohta lankeavat osakkuuden myötä salaisesta sopimuksesta aiheutuvat korvaukset. Nämä salaisen sopimuksen taloudelliset velvoitteet vaikuttavat suoraan aupunkilaisten energian taksain korotukseen. Me kuluttajat tuon Fennovoiman rakentamisseikkailun maksamme, eivät silloiset päättäjät. Vastuu korotuksista kuitenkin on heillä. Vähintä ennen taksain korotusta olisi, että Seinäjoen kaupunki/Seinäjoen Energia rehellisesti ilmoittaisi miten suuret vastuut ja niiden hoito on tällä hetkellä Fennovoiman laitoksen osakkuudesta.

Miten aikoo yhtiö irtautua tuosta ydinvoimalaitoksen rakentamissopimuksesta ja mitä se maksaa, vai nostetaanko vain taksoja vai myydäänkö Lapin huvila?

Nämä tiedot vähintään olemme kuluttajina ansainneet.

Seppo Katila

kotiseutuneuvos

Törnävältä