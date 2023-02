Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Yhteydensaanti Vaasan keskussairaalaan on liiankin helppoa ja yksinkertaista. Ensin ruotsiksi: ”Hei olet soittanut Pohjanmaan hyvinvointialueen puhelinvaihteeseen. Puhelusi nauhoitetaan kehittääksemme asiakaspalveluamme. Vaihde on avoinna arkisin kello 7–17. Virka-ajan ulkopuolella voittaa suoraan kyseiseen yksikköön. Puhelinnumerot löydätte meidän www-sivuiltamme.” Automaatti ei kerro, miltä nettisivuilta saisi tiedon siitä, millä osastolla omainen on. Vai onko tarkoitus omaisen soittaa kaikki osastot läpi, kunnes potilas löytyy? Vai olisiko järkevämpää mennä paikan päälle etsimään osasto osastolta. Ehkä olisi helpompaa odottaa seuraavaan päivään, kunnes keskus avautuu. Eihän yhteydensaanti potilaaseen niin kiireinen ja tärkeä asia voi olla.

Kyllä vanha systeemi olikin tosi hankala ja vanhanaikainen, kun oli vain yksi puhelinnumero 062131111. Siihen vastasi virka-aikana keskus, muina aikoina vahtimestari, eli 24h/vuorokaudessa. Puhelut yhdistettiin suoraan osastolle taikka potilaalle, ei tarvittu www-sivuja.

Mutta elämmehän me 2000-lukua, jossa meidän on kehityttävä. Se on kaikki suunniteltu meidän parhaaksemme.

Ehdottomasti tämä uusi systeemi on parempi. Ei se niin tärkeää ole saada yhteyttä liian helposti omaiseen, hoitajaan tai lääkäriin. Vaan se, että opimme käyttämään nettiä ja muita digipalveluita, ja näin kehittämään itseämme. Elämmehän me palveluyhteiskunnassa, jossa meidän on enenevässä määrin opittava palvelemaan itse itseämme ja ilomielin myös maksaa siitä.

Kaikki muukin on suunniteltu ja ennakoitu tosi hyvin, kun on keskitetty kaikki terveyspalvelut sairaala- alueelle ja H-taloon. Ristinummen, Kirkkopuistikon ja Gerbyn terveysasemat saman katon alle. On mukava potilaiden ja omaisten ajella laitakaupungin alueilta ja valita suuresta parkkipaikkavalikoimasta itselle sopivin parkkipaikka. Ei tarvitse turhaan kierrellä ja saastuttaa. Hiilijälki pienenee huomattavasti.

Ei sairaanhoitajienkaan tarvitse tulla tuntia ennen työn alkua kiertelemään ja etsimään parkkipaikkaa, koska niitä on. Eikä tarvitse työaikana käydä kääntämässä lisää aikaa parkkikiekkoon.

Eikä omien vahtimestareidenkaan tarvitse tehdä epämukavia yövuoroja kello 22–06, koska yövuorot on ulkoistettu yksityiselle vartiointiliikkeelle. Onhan se järkevää, ja se tuo suuret säästöt ja siirtää vastuun sairaalan ulkopuolelle.

Kannattaisi varmaan harkita vakavasti kilpailuttaa koko vahtimestarijärjestelmä yksityiselle. Saataisiin vastuu siirrettyä kokonaan sairaalan ulkopuolelle ja samalla saataisiin vahtimestarikuluista aikamoinen säästö, jolla voitaisiin paikata potilastietojärjestelmän epäonnistumisesta aiheutuneita miljoonatappioita.

Tosi hieno asia on myös yhteistyö Uumajan yliopistosairaalan kanssa. Helikopteri tulee alta aikayksikön ja todennäköisesti laskeutuu H-talon laskeutumispaikalle (valitettavasti sellaista laskupaikkaa ei ole, se on todennäköisesti unohtunut) ja nopeasti vie potilaan vastaavalle laskeutumispaikalle Uumajaan, koska jokainen minuutti on kuulemma tärkeä. Ei tarvita ambulanssia eikä ambulanssilentokoneita, joilla potilaan kuljetus Uumajaan kestäisi noin 3 tuntia. Helikopterilla se on noin yksi tunti, ja ihmishenkiä säästyy. Näin kehitys yhteistyöllä sujuu.

Samoin apuvälinelainaamokin on kivenheiton päässä Huutoniemen sairaalan alueella. Äkkiähän sinne kipsi jalassa omalla autolla tai linja-autolla hurauttaa. Toivottavasti tällä terveyspalveluiden keskittämisellä saadaan hiilipäästöjä vähennettyä ainakin 80–90% riippuen laskijasta ja laskutavasta. Tärkeintähän on, että turhat ajelut eri kaupunginosista minimoituvat. Kiitos henkilöstön keskittämisen, palkkakin tulee myös ajallaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kaikille kokonaissuunnitteluun osallistujille voisi maksaa tuplapalkan, mieluimmin palkkioina. Ei menisi veroa.

P.s. Puuttuu vain liito-oravien köysisilta Gustavsborgin uimarannalta Hietalahden villan alueelle, niin oravat pääsisivät kätevästi muuttamaan ja vapautuisivat oravien alueet vaikka ylimääräisiksi varaparkkipaikoiksi, jos niitä vaikka tarvittaisiin tulevaisuudessa.

Markku Greggilä

Mustasaari