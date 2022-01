Hyvinvointi, arvokkainta mitä on

Ensimmäiset aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska niissä valittavat valtuustot luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueille. Ensimmäiset valtuustot päättävät niin palveluverkosta, palveluiden sisällöistä kuin henkilöstön asemasta ja osallisuudesta.

Minulle on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi tärkeää. Jokaisella on oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen asuinpaikasta riippumatta. Palvelujen tulee olla saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan, matalalla kynnyksellä ja riittävän lähellä.

Ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettava yhä enemmän. On kyettävä toimimaan yhä aiemmin ja pitkäjänteisemmin. Tehtävä selkeitä pidemmän aikavälin suunnitelmia alkaen jo ihmisen elinkaaren alussa olevista palveluista. Nämä luovat tulevaisuuden säästöjä vaikuttaen ihmisten, asukkaiden hyvinvointiin ja onnellisuuteen, ihmisen jokapäiväiseen arkeen, kuin myös alueen talouteen.

Hyvinvointialueen palvelut eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa.

Ihmiset ovat toimivien palveluiden voimavara. Sote-henkilöstölle pandemian aiheuttama kuormitus on ollut merkittävä. Moni on venynyt varsinkin korona aikana oman jaksamisensa äärirajoille. Työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista.

Henkilöstöllä on oikeus tehdä työnsä riittävillä resursseilla, sekä jaksaa työssään ja voida hyvin. Tämän hetken ilmiöt, työelämän pirstaleisuus, jatkuvat muutokset ja työn tehostaminen vaikuttavat väistämättä työhyvinvointiin ja asettavat haasteita. Potilasturvallisuus ja asiakkaan saama palvelu kulkevat käsi kädessä työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden kanssa.

Minulle henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä. Haluan olla pitämässä huolta henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

aluevaaliehdokas

Vaasa