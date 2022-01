Hyvinvointialueella on tärkeää hyödyntää kliinisen hoitotyön asiantuntijaosaamista

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Tavoitteena on palveluiden yhteensovittaminen ja hoitoketjujen sujuvuuden edistäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen ja uudistaminen edellyttää tutkittua tietoa ja tiedolla johtamista.

Palveluiden kehittämisessä, koordinoinnissa ja organisoimisessa voidaan hyödyntää oivallisesti kliinisten asiantuntijoiden osaamista. Kliininen asiantuntija YAMK-tutkinto on Master-tason koulutus hoitotyössä toimiville sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Koulutus antaa valmiudet vaativiin kliinisen hoitotyön asiantuntija-, kehittämis-, tutkimus-, koordinointi- ja johtamistehtäviin.

Koronapandemia, väestön ikääntyminen ja hoitotyötä uhkaava vakava työntekijäpula asettavat omia haasteitaan terveydenhuollon organisaatioille. Henkilökunnan jaksamiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Hoitajat tekevät arvokasta ja vastuullista työtä tunnollisesti vaativissa olosuhteissa, joissa heidän oma terveytensä on uhattuna mm. koronapandemian vuoksi. Hyvinvointialueen kaikille asiakkaille on turvattava tasa-arvoisesti laadukkaat palvelut. Jokainen asiakas on yhtä tärkeä.

On olennaista tunnistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien kansalaisten hoidon, hoivan, tuen ja ohjauksen tarpeet ja huomioida, että kaikki eivät vielä kykene hakemaan palveluita digitaalisesti.

On myös tärkeää pohtia tulevaisuuden asiakasprofiilia ja palveluiden kokonaisuutta moniammatillisesta näkökulmasta. Tarvitaan tulevaisuuden ennakointiosaamista. Millainen on sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan palvelutarve vuonna 2030 tai vuonna 2050?

Mari Salminen-Tuomaala

TtT, vastuuyliopettaja, kliininen hoitotyö

SeAMK, sosiaali- ja terveysala