Hyvinvointialueen kriisi

I-P uutisoi 20.4. Pohjanmaan hyvinvointialueen ongelmista otsikolla ”Hyvinvointialue toivoo säästöideoita”.

Melko tyrmistyttävä otsikko.

Tekstissä kerrotaan, että ”Pohjanmaan hyvinvointialue kaipaa nyt kipeästi asiakkailta ja asukkailta vinkkejä palvelujensa uudistamisesta ja uudenlaisista toimintatavoista”. Mitä, mitä, mitä??

Jos näin todella on, kysyn mistä hyvästä esimerkiksi Marina Kinnuselle maksetaan kaiketi noin 15 000 euroa/kk, jos tuossa asemassaan joutuu pyytämään johtamiseensa apua asiakkailtaan?

Artikkelissa luetellaan pitkä lista asioita, joista nyt on pakko säästää. No, sitä saa mitä tilaa. Perustettiin järjetön määrä hyvinvointialueita, joissa on hallintoa hallinnon päälle, kun viisi aluetta olisi riittänyt. Mutta kun vaaleissa nyt pienpuolueeksi kutistunut kepu halusi ne suojatyöpaikat uskollisille jäsenilleen…

Ensitöikseen alueen johto voisi tehostaa toimintaa poistamalla turhat päällekkäisyydet organisaatiosta. Esimerkiksi Vaasassa on lisätty suorittavien käsiparien sijaan hallintoa ja ali-/keskijohtoa. Kaikki, jotka ovat joutuneet turvautumaan esimerkiksi VKS:n päivystykseen, tietävät, että resurssipula on suuri. Myös mm. päivystyksen henkilökunta vaihtuu tiiviiseen tahtiin.

Hyvinvointialueen tiedotteessa mainitaan kerrottavan, että ”…asiakkaat ovat jo hyvinvointialueen valmistelun aikana toivoneet että palveluita toteutettaisiin nykyistä enemmän sähköisesti ja erilaisina etäpalveluina”. Höpö, höpö, uskokoon ken haluaa, minä en tuota niele. Tuolla yritetään vain motivoida sitä, että hieman karrikoiden potilaat alkaisivat hoitaa itse itsensä. Puhutaan myös palveluiden viemisestä ”asiakkaiden luokse”. No, ilmeisesti vaihtoehtoa ei ole, kun sairaala-alueen ja H-talon parkkipaikat ovat aina täynnä.

Väitän, että tämä hankala tilanne tulee jatkumaan kauan, koska artikkelissa hyvinvointialueen johto itse asiassa tunnustaa, ettei kykene ratkaisemaan ongelmiaan.

Ja vielä lyhyesti sairaala-alueen parkkipaikoista. Rakentakaa H-talon nykyisen parkkialueen päälle betonikansi ajoramppeineen. Näin pysäköintipaikat lähes tuplaantuisivat.

Henrik Gräsbeck

Vaasa