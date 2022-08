Hyvinvointivaltio tarvitsee perheitä – ei sortopaatosta

Jopa koko lapsilisäjärjestelmä kyseenalaistettiin perheille tarpeettomana:

“En taida tuntea yhtään kauppakorkeakoulun, lääketieteellisen tai oikeustieteellisen käynyttä ihmistä, joka käy töissä, mutta ei sijoita kuukausittain Kelasta annettavaa lapsilisää.” (Emil Elo, HS Visio 4.8.)

Minä tunnen. Yhtään lapsilisää ei ole meilläkään sijoitettu, vaan kaikki on syöty, leikitty ja ajettu kilometreiksi.

Olen viiden lapsen vanhempana puolueellinen lapsilisän saaja, mutta faktat eivät. Jo nyt Suomessa on yhtä alle 15-vuotiasta kohden 1,5 eläkeläistä ja jokaista työikäisen ansiotuloeuroa kohden maksetaan 0,25€ eläkkeitä. Silti jo kahdeksan vuoden ajan eläkkeitä on saatu kerätyksi vähemmän kuin niitä on mennyt maksuun, joten ennen pitkää pitkää eläkemaksujen on ennakoitu nousevan jopa yli 30 prosenttiin palkasta.

Nyt tarvitaan kipeästi vastauksia: perheystävällistä politiikkaa alueellisella ja valtion tasolla.

Upeita alueellisia perhepoliittisia kannustimia ovat vaikkapa Kurikan ilmainen varhaiskasvatus ja Seinäjoen kaupungin työntekijöilleen myöntämä vapaa ekaluokkalaisten vanhemmille. Kannustimia ovat pienet luokkakoot, hyvät harrastusmahdollisuudet ja kotihoidontuen kuntalisä. Ne viestivät: te lapset ja lapsiperheet olette tärkeä osa yhteisöämme, teitä arvostetaan.

Sama viesti Suomen valtion pitää lähettää. Ei puhuta sorrosta, vaan keskustellaan koko lapsilisäjärjestelmän uudistamisesta kannustavammaksi. Aletaan keskustella myös verotuksen lapsivähennyksen palauttamisesta käyttöön.

Perheiden tukeminen on tulevaisuusajattelun kovaa ydintä. Vaikeassa taloustilanteessa on viisautta sijoittaa juuri tulevaisuuteen.

Henna Helmi Heinonen

psykologi

Seinäjoki