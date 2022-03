Ideologiat, tiede ja taide

Maailmamme on tänään vaarallisen ylikiihtynyt. Siitä puuttuu viisasta tyyntymystä. Harkintaa.

Ideologiat jakavat ihmisiä oikeauskoisiin ja vääräuskoisiin. Meihin ja niihin toisiin, jotka tavalla tai toisella ovat vääräuskoisia. Silloin vääräuskoisia on lupa demonisoida. Ei haluta ymmärtää vaan torjutaan ja pöyristellään.

Voisi ehkä ajatella, että maailmassa on käynnissä alkukantaistumisen megatrendi. Nuijat hakkaavat ja kivet lentävät somessa.

Valtavien huolen näkymien tulisi yhdistää ihmiskuntaa mutta vaikuttaisi siltä, että havahtumista tahdotaan vältellä. Tai ei enää käsitä ylikiihkeydessä, mitä havahtuminen saattaisi tarkoittaa.

On tietenkin mahdollista, että tiede ja taide rappeutuvat irvikuvikseen. Ne suostuvat ideologioiden palvelukseen. Palvelemaan voimakkainta oikeauskoisuutta. Silloin kun ilmapiirin ytimessä on vääräuskoisten etsintä, löytäminen ja maalittaminen.

Ei kovin usein tule vastaan tänään sellainen käsite kuin vieraantuminen vaikka se on aina käyttökelpoinen. On sanottavissa, että se ja se on vieraantunut todellisesta olemuksestaan. Se on taantunut.

Teen havaintoja, että meidän aikakautemme on vieraantunut sivistyksen olemuksesta. Täytyisi havahtua paluuseen ennen kuin on myöhäistä. Niissä ongelmissa, missä ihmiskunta on ärjyvällä älypuhelinapinalla, on harvinaisen vähän rakentavaa käyttöä.

Jari Ranta

Vaasa