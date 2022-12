Ihmetystä sähkön hinnan päättäjästä

Lehdessä oli 22.12. Vaasan kaupunginhallituksen jäsenen kirjoitus. Näköjään SDP:ssä ei tiedetä kuka päättää sähkön hinnasta. Vaasassa sähkön hinnasta päättää Vaasan Sähkö Oy:n hallitus, jossa on myös SDP:n ja RKP:n edustaja.

Ymmärretäänkö, miksi sähkön hinta on eri Vaasan Sähkö Oy:llä ja Seinäjoen Energia Oy:llä? Seinäjoen Energia Oy haluaa huolehtia kohtuullisesta energiasta seinäjokisille. En tiedä, mikä on Vaasan Sähkö Oy:n strategia vaasalaisille, kuitenkin hinnassa on iso ero, vielä Vaasan Sähkö Oy:n hinnanalennuksen jälkeenkin.

Suomen hallituksen mielestä sähkötukea tarvitsee enemmän perhe, jolla nettoansio on 5 000 €/kk sähkölaskun jälkeen, kuin ne, joilla jää 1 000 €/kk sähkölaskun jälkeen. Nykyiset sähkövähennykset ja tuleva sähkölaskuvähennys hyödyttävät vain sellaista perhettä, joille jää sähkölaskun jälkeen esimerkiksi 5000 €/kk. Tämä on hallituksen tietoinen valinta.

Myös hallituksen tietoinen valinta on, että tässä ja nyt ei kukaan tarvitse tukea sähkölaskuun. Sähkön hinta täksi talveksi on tiedetty jo kesällä olevan korkea. Suomen hallitukselle sähkön korkea hinta on tullut yllätyksenä.

Hallituksessa ovat sekä SDP ja keskusta sekä RKP päättämässä, miten kansalaisia tuetaan sähkölaskuissa. Herää kysymys, onko Suomen hallitus ajan tasalla ja missä maailmassa hallitus elää.

Esa-Pekka Luokkamäki

tilitoimistoyrittäjä

Seinäjoki