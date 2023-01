Ihmisen kohtaaminen ihmissuhdetyön kultainen lanka

Elämän ainutkertaisuus sekä ihmisen pienuus kuin kääntöpuolena suuruus korostuvat elämän alkutaipaleella. Jokainen, joka on saanut kokea tavalla tai toisella syntymän ihmeen, näkee tärkeäksi siinä hetkessä myös terveydenhuollon ammattilaisten kohtaamisen taidon.

Siinä hetkessä tärkeäksi osoittautuu se, miten ammattilainen kohtaa jokaisen ihmisen vahvalla ammattitaidolla myötäelämistä unohtamatta. Nämä muistot ja jäljet kantavat usein läpi koko elämän, ihan jokaisessa kohtaamisessa, mutta erityisesti ihmissuhdetyössä.

Myös elämänjanan toisessa päässä, kuoleman kohtaamisen käsittelyn ja ymmärtämisen tärkeys osana elämää kuuluu meille jokaiselle. Kuolema on yhtä ainutkertainen ja luonnollinen tapahtuma kuin syntymä, mutta aika usein vaikeammin lähestyttävä.

Kuoleman kohdatessa ja elämän langan ollessa hyvin lyhyt, on tärkeää, että meidän ympärillämme on myös ammattilaisia, joille kuoleman kohtaaminen, käsittely sekä surussa myötäeläminen on vahvaa erikoisosaamista osana ammatillisuutta.

Isämme elämän loppuvaiheen hoidon ammattitaito, kiireettömyys ja lempeys olivat kirjaimellisesti käsin kosketeltavissa. Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen hankepilotin myötä aloitettu palliatiivinen osastotyö näytti meille, miten tärkeää työtä he tekevät täydellä sydämellä, jota kannattelee vahva ammattitaito. Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeinen kiitos tuli meiltä täydestä kiitollisuudesta niin hoitajien kuin lääkärien työtä kohtaan.

Ihmisen kohtaaminen on koko tämän työn punainen ehkäpä kultainen lanka, josta pidetään kiinni kaikella, sillä opilla, mitä he ovat saaneet suhteessa omaan ammatillisuuteen ja erikoisosaamiseen.

Meillä jokaisella elämä on hyvin eripituinen. Niin ikään elämän loppuvaiheen hoito voi iästä riippumatta olla hyvin lyhyt taikka hyvin pitkä.

Niin tärkeää kuin elämän alkutaival onkaan, on huojentavaa huomata, että myös elämän loppuvaihe ja kuolema kohdataan tänä päivänä lempeästi ymmärtäen ja eritoten rohkeasti asioista puhuen. Meistä jokainen väistämättömän kuoleman kohdatessaan ansaitsisi siirtyä täältä iäisyyteen niiden ihmisten lähellä, jotka kantavat meitä omaisia vahvalla ammatillisuudella ja rohkeudella kohdata kuolemaa, kun meillä omaisilla on kannettavana suuri suru ja kaipaus.

Outi Keinänen

Seinäjoki