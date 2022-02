Ihmiskokeet ovat hyödyksi

Vuosia ihmiskokeita on käytetty parantamaan sairauksia ja vaikka niiden etnisyydestä riidellään, ne ovat silti tärkeä osa lääketiedettä.

Ilman ihmiskokeita olisi vaikeaa saada selville esimerkiksi jonkin asian vaikutuksesta ihmiseen, siksi ihmiskokeita tarvitaan ja tieteen vuoksi pitää tehdä uhrauksia, vaikka ihminen olisi vaarassa kokeen aikana. Mutta kokeeseen osallistunut henkilö pitäisi aina olla vapaaehtoinen. Ihmiskokeiden etnisyydestä on aina riidelty mutta jos henkilö on vapaaehtoinen ja ymmärtää riskit ja seuraukset ja on mieleltään vakaa, niin se on ok ja sitä paitsi, jos koehenkilö on esimerkiksi köyhä, kokeesta saadut palkkiot voisivat pelastaa hänen elämänsä.

Monia tauteja on ratkaistu ihmiskokeiden avulla, koska silloin on nähty, miten esimerkiksi tauti vaikuttaa ihmisen kehoon ja miten lääke sitten torjuu sen.

Mielestäni ihmiskokeita pitäisi ehdottomasti lisätä, koska se edistäisi tiedettä, mutta toisaalta, jos kokeen henkilö kuolee, niin kuka olisi vastuussa ja pitäisikö kokeen tekijöitä sakottaa ja kokeesta saatu palkkio annettaisiin omaisille.

Mielestäni, jos ennen koetta henkilölle oli sanottu, että koe on hengenvaarallinen ja mahdollisuus kuolla, silloin jos henkilö suostuu ja kuolee, niin kokeentekijöitä ei tuomittaisi ja sakotettaisi, koska se oli koehenkilön oma päätös. Mutta jos ennen koetta sitä on sanottu harmittomaksi kokeeksi, jossa ei ole vaaraa, niin silloin kokeen suorittajat ovat vastuussa hänen hengestään ja heidän tulisi saada sakkoja.

Mielestäni ihmiskokeiden määrää pitäisi ehdottomasti lisätä ja ne ovat todella tärkeä osa tiedettä ja sitä vaaditaan ihmiskunnan eduksi.

Luca Perälampi

Seinäjoen yhteiskoulu