Ihmisten tavat

Keskustelu sananvapaudesta repesi tällä kertaa Provinssin linjauksesta.

Luin Juha Mäenpään kirjoituksen. Tyyli on aika karhea ja varmasti puhuttelee kannattajia. Psykofyysinen tulkinta on toki samaa sarjaa, kuin että maapallo on litteä.

” Koska edustaja edustaa kansaa hänen puhevapautensa ja toimintavapautensa kyseenalaistaminen – tapahtui se sitten muiden instituutioiden, ulkoisten makutuomareiden tai edustajatovereiden taholta – on kansan puhevapauden kyseenalaistamista ja kajoaa siten demokratian kaikkein pyhimpään.” Jussi Halla-Aho, eduskunnan puhemies.

” Vapaassa yhteiskunnassa pitää pystyä sietämään myös sellaista puhetta, joka on joidenkin mielestä vastenmielistä tai loukkaavaa.”

Journalistinen kehitysjohtaja Esa Mäkinen/HS

Vaarallisia linjauksia. Jokainen ymmärtää, millaista sananvapautta tässä puolustetaan. Pian eduskuntaan tarvitaan järjestysmiehiä. Pian opetusministeriö ohjeistaa, että vitun hokeminen koulun pihalla kuuluu nuoren ihmisoikeuksiin.

Peli raaistuu, eikä tuomari saa korttia enää nostaa.

En pidä muutosta hyvänä.

Jarmo Lintala

Seinäjoki