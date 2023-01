Ikäpandemia uhkana?

Ilkka-Pohjalainen julkaisi Financial Times-artikkelin lehdessään 8.1.2023: ”Startupit etsivät parannuskeinoja ikääntymiseen” (s. A14–A15). Siinä kuvaillaan kansainvälistä miljardilääkebisnestä, jonka avulla voidaan estää ikäpandemiaa.

Ikäpandemiaa? Toki olen kuullut vuosikaudet valtavaa voivottelua ikääntyvästä Euroopasta, mutta että oikein pandemia.

Pandemia-sanan yhdistämme tietysti kaikkeen ei-toivottuun ja vastenmieliseen. Ymmärrän hyvin, että lääketiede pyrkii myös hyvään etsiessään keinoja sairauksien parantamisessa, mutta artikkeli antaa kuvan, että ikääntyminen ja kuolema ovat asioita, joita halutaan myös torjua.

Kuolema ja ikääntyminen ahdistaa meitä länsimaalaisia. Onko meidän ihan pakko joskus oikeasti kuolla?

Entäpä eutanasia-keskustelu? Tullaanko se aikanaan yhdistämään tähän länsimaailmaa koettelevaan ikäpandemiaan? Tätä kehitystä jään mielenkiinnolla seuraamaan.

Mikä on suhtautumisemme ikääntyviin ihmisiin?

Ikäihmiset ovat yleensä mielestämme liian hitaita. Arjessamme he tukkivat kassajonot kaupoissa. Kun he käyttävät rollaattoria, me nuoremmat käytämme älylaitteita. Se turhauttaa, eikö vaan?

Ilta-uutiset ja tilastotieteilijät puhuvat ikäihmisistä lähinnä yhteiskunnan painolastina. Ikäihmiset kansoittavat hyvinvointialueiden terveyskeskukset, vuodeosastot ja palvelukodit. Epäsuorasti ja suorasti harmittelemme niitä valtavia kustannuksia, joita ikäihmiset meille aiheuttavat.

Aikamme ei arvosta iän tuomaa viisautta ja kypsyyttä, ja sitä luonnollista hitautta, joka tulee olemaan meidän kaikkien kohtalo jonain päivänä.

Arvokas vanhuus, mitä se voisi olla?

Se riippuu paljonkin siitä, miten me nuoremmat käsitämme ja tulkitsemme ikääntymistä ja vanhuutta.

Käsiimme on laskettu suuri vastuu isosta osasta kansakuntaa ja yhteisöämme.

Isa-Maria Söderudd (kd.)

Vaasa