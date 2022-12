Ikuisessa kiitollisuuden velassa sotiemme veteraaneille ja lotille

Vaikka vuodet vierivät ja veteraanien ja lottien, siis heidän, jotka tietävät sodan, joukko vähenee, sota Euroopassa toi Suomen oman menneisyyden jälleen lähelle.

Jos itsenäisyyden merkitys oli joltain kadoksissa, niin Ukrainasta kantautuvien uutisten jälkeen niin varmastikaan enää ole.

Pian koittavaa itsenäisyyspäivää vietetäänkin erilaisessa tilanteessa kuin vuosi sitten. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan helmikuussa muutti turvallisuuspoliittisen ympäristömme.

Oman turvallisuutensa takaamiseksi Suomi on hakenut Nato-jäsenyyttä. Tänä itsenäisyyspäivänä turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat aiempaa konkreettisemmin läsnä.

Monien kommenteissa Ukrainan tilanteesta on löytynyt samankaltaisuutta ja yhtymäkohtia erityisesti Suomen talvisotaan. Suuren voiman edessä kumpikin altavastaajana pidetty yllätti, kun oman olemassaolon puolustamisesta saa merkittävää vahvuutta.

Suomi onnistui torjumaan hyökkäyksen ja säilyttämään itsenäisyytensä. Ukrainan ei ajateltu kestävän kuin muutaman kuukauden ja silti he onnistuivat kääntämään sodan suuntaa.

Ukrainan tapahtumien myötä kannan entistä syvempää kiitollisuutta sotiemme veteraaneille ja lotille.

He turvasivat Suomen itsenäisyyden ja varmistivat, että saamme tälläkin hetkellä tehdä omia valintojamme ja rakentaa hyvinvointia maahamme. Suomi on kehittynyt sotien jälkeen paljon ja pystynyt toimimaan esimerkkinä monelle muulle valtiolle siitä, kuinka hävityksestä voi nousta ja jälleenrakentaa kestävän valtion.

Olin marraskuun lopulla edustamassa sosialidemokraattien eduskuntaryhmää tapaamisessa, jossa eduskuntaryhmät ja veteraanijärjestöt kohtasivat eduskunnassa. Oli kunnia päästä ryhmän edustajaksi tähän tapaamiseen.

Veteraanijärjestöt tekevät todella tärkeää työtä ja heidän työtään tulee ehdottomasti tukea. Veteraanien ja lottien määrän vähentyessä heistä ja heidän toiminnastaan muistuttaminen nousee entistä suurempaan arvoon.

Veteraaniasiat ovat myös siinä mielessä poikkeuksellisia, että niistä on sovittu hallitus–oppositio-akselin ulkopuolelta. Tämä on ollut veteraanien toive.

Yhteistyöllä on saatu sovituksi historiallisia päätöksiä, joilla on muun muassa nostettu rintamalisää suunnilleen 50 eurosta 125 euroon vuodesta 2020 eteenpäin.

Veteraanijärjestöjen toiveita, kuten sotainvalidien ja rintamaveteraanien puolisoita koskevan kuntoutuksen pääsyedellytysten parantamista, kuntoutusmäärärahojen lisäämisestä sekä sotilasvammalain muutosta, on vaikea toteuttaa enää tämän hallituskauden aikana.

Niitä on kuitenkin kuunneltava viimeistään hallitusohjelmaneuvotteluissa. Samalla on pidettävä kiinni siitä, että Ukrainan vahvaa tukemista jatketaan. Suomella on siihen myös moraalinen velvoite historiamme takia.

Näiden sanojen myötä haluan toivottaa kaikille rauhallista itsenäisyyspäivää!

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta