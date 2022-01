Il-Po veisaa taas samaa virttä ja halveksii äänestäjiä

Il-Po:n pääkirjoitus 25.1. oli sisällöltään samaa jauruamista kuin viime kunta- ja eduskuntavaalien jälkeiset pääkirjoitukset. Kaikissa niissä pääkirjoitustoimittaja – kukahan lienee – nosti kauhean äläkän siitä, että enemmistö valituista sattui olemaan miehiä.

Mitä vikaa tässä on. Onko lehden mielipide todella se, että äänestäjien tulisi äänestää lehden tahdon mukaisesti. Luottamuselimen mandaatti ei ole riippuvainen valittujen henkilökohtaisista ominaisuuksista, joista sukupuoli on vain yksi. Vaalin tulos on se mikä se on ja pulinat pois, kuten Vironperän Jussi sanoi.

Pääkirjoitus pitää sisällään sen karkean ajatusharhan, että naisten pitäisi aina ja kaikissa tilanteissa äänestää naista – miehille nyt sallittakoon äänestää miehiä.

Miesenemmistö perustuu siis myös naisten antamiin ääniin – onhan äänestäjien enemmistö naisia.

Äänestäjien tahto on vaaleissa ehdoton eikä siitä ole valitusoikeutta. Onneksi aluevaaleissa toteutui juuri tämä tahto eikä keskikokoisen maakuntalehden toimittajan tahto.

Jos äänestäjät haluavat, että kaikki valitut ovat miehiä, niin siihen on tyytyminen. Sama, jos kaikki valitut ovat naisia. Tätä kutsutaan demokratiaksi.

Ajatuskin, että kansa äänestää väärin, on demokratian ydinajatuksen vastainen ja pääkirjoitus osoittaa sen kirjoittajan ymmärtämättömyyttä kansanvallan syvimmästä olemuksesta.

Il-Po on hyvä lehti ja sen mielipidekirjoitukset ovat hyvää tavaraa; nyt vaan mentiin metsään oikein rymisemällä.

PS. Olisikohan pääkirjoitusta laadittukaan, jos valtuustoon olisi tullut naisenemmistö?

Matti Jaakkola

Mustasaari