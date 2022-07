Ilmasto- ja luontotavoitteet karkaamassa Vaasan metsäsuunnitelmassa

Samaan aikaan kun tutkijat puhuvat ennennäkemättömästä lajikadosta ja ilmastokriisi vaatii pikaisia toimia, Vaasassa ollaan kasvattamassa hakkuiden määrää. Näin linjataan Vaasan metsäsuunnitelman luonnoksessa, jota käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 8.6.2022.

Metsäsuunnitelma määrittää metsänhoitoa koko 2020-luvun eli juuri siinä ajassa, joka on kaikkein kriittisintä ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta.

Metsien hiilitalouden huomioinnissa olennaisia ovat lähivuosikymmenet. Suunnitelmassa uusien taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien osuuden kasvattamista, eli vanhojen metsien hakkuita, perustellaan hiilinielujen kasvattamisella. Vanha metsä sitoo kuitenkin itseensä hiiltä paljon enemmän kuin taimikko ilmastokriittisinä tulevina 10–20 vuotena. Metsissä elää myös yli puolet Suomen lajeista, joita uhkaavat jatkuvasti ilmastonmuutoksen vaikutukset, luontokato ja hakkuut.

Uudessa metsäsuunnitelmassa tavoitellaan hakkuita vähimmillään 50–60 % kokonaiskasvun määrästä, mutta todellisuudessa hakkuut näyttäisivät nousevan jopa 75 prosenttiin. Suunnitelmaluonnos esittää 10-vuotiskaudelle hakkuita peräti 1 744 hehtaarilla, joista yli 330 hehtaaria on avohakkuita. Tämä tulee näkymään rajusti myös maisematasolla.

Niin ilmasto-, luonto- kuin virkistys- ja talousnäkökulmienkin tulee olla tasapainossa.

Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen suojella 30 prosenttia maa- ja merialueistaan luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Vaasan metsien osalta suojelutavoitteeksi linjataan 13,5. Olemme jättäneet valtuustoaloitteen arvokkaiden metsäalueidemme suojelemisesta, jossa esitämme suojelualueiden lisäämistä. Vaasan kaupunki on Pohjanmaan suurimpia metsänomistajia, joten vastuumme asiassa on suuri. Meidän tulee turvata niin metsiemme viihtyisyys kuin luonnon monimuotoisuus.

Monimuotoisuuden edistäminen on tärkeää huomioida myös talousmetsissä. Pääpainoa harvennus- ja avohakkuupainotteisesta metsätaloudesta tulee siirtää erilaisiin poimintahakkuisiin. Jatkuvan kasvatuksen on todettu olevan avohakkuita parempi vaihtoehto paitsi luonnon monimuotoisuuden, ilmaston, maiseman ja vesiensuojelun, useimmiten myös talouden näkökulmasta.

Metsäsuunnitelma on nyt nähtävillä ja kommentoitavissa kaupungin sivuilla sähköisen karttapalvelutyökalun kautta. Suunnitelmaa on aikaa kommentoida 31.8.2022 asti. Tämän lisäksi metsäsuunnitelmasta järjestetään avoin esittely- ja osallistamistilaisuus Vaasan pääkirjaston Draama-salissa maanantaina 22.8. kello 17.30. Vaasalaisilla on elokuun loppuun asti mahdollisuus vaikuttaa metsiemme tulevaisuuteen.

Lotta Alhonnoro (vihr.)

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Vaasa

Maria Saita (vihr.)

valtuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Vaasa