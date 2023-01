Ilmastoruoka-ohjelma leikintekoa

Hallitusohjelmaan on kirjatusta ilmastoruoka-ohjelmasta on kuulemma löytynyt ”kipupiste” (lähde STT). ”Lihankulutusta on vähennettävä radikaalisti.” Tämä koskee punaisen lihan, erityisesti naudan, mutta myös sianlihan kulutusta. Myös maitotaloustuotteiden kulutusta on vähennettävä, tuleehan se tuolta ”ilmastopahiksen”, nautasektorin puolelta. Tätä asiaa on Luken 8 hengen työryhmä selvitellyt mm. vuonna2021. Raportti on 59-sivuinen. Tiivistelmässä ulkomaisen tuotannon osalta on vain yksi lause:

”Viime kädessä elintarvikemarkkinoiden kehitys tulee määrittämään, missä suhteessa ruokatuotteiden kulutus tulee kohdistumaan kotimaisiin ja missä määrin ulkomaisiin tuotteisiin. Myönteinen kehitys edellyttää vahvaa panostusta kotimaisen tuotannon kehittämiseen.”

Tästä voisi tehdä tulkinnan, että pieni oivalluksen pilkahdus on käynyt asiantuntijoiden mielessä. Kun lihan kulutusta pyritään vähentämään, se pitää aloittaa ulkomaisesta lihasta ja maitotuotteista.

Tilastojen mukaan lihantuonti Suomeen 2007 oli 48 miljoonaa kiloa. Vuonna 2021 jo reilut 78 miljoonaa kiloa. Kun kotimainen tuotanto on vähentynyt, sitä on korvattu ulkotuonnilla. Esimerkiksi naudanlihan kulutus 101,5 miljoonaa kg, kotimainen tuotanto 85,7 miljoonaa kg, eli tuoda täytyi 15,8 miljoonaa kg, mutta silti tuotiin 22,2 miljoonaa kg. Maitotaloustuotteita tuotiin 2021 noin 400 miljoonan euron edestä. Yli puolet suomalaisten syömästä juustosta on ulkomaista.

Tämä hallitus on kunnostautunut hengästyttävästi ilmasto-asioissa, vain muutamia luetellakseni. Turpeentuotannon alasajo. Sähköntuotannon vihreä siirtymä. Uuden ilmeisesti pätevän laskentatavan mukaan Suomen metsät eivät olekaan enää hiilinieluja ja tämä tieto on jo tietenkin EU-komissiolla. 7 miljardin laskua kuulemma pukkaa Suomelle, kun metsiä on hakattu liikaa tai ainakin hoidettu huonosti.

Tämä ilmastoruoka-ohjelma on siis leikintekoa edellä kerottuihin verrattuna. Aivan turhaan keskusta ja ministeri Kurvinen temppuilevat tässäkin asiassa. Hallitusohjelmassahan keskusta on tuon hyväksynyt.

Nyt, ministeri Kurvinen, on oiva tilaisuus edistää ilmastoruoka-ohjelmaa oikein erityisesti. Laitatte voimaan naudanlihan ja maitotaloustuotteiden tuontikiellon. Ja on aivan turha vedota EU:n markkinalakeihin. Suomen ilmastolaki ja Luken ja maa- ja metsätalousministeriön vuosikausia valmistelema ilmastoruoka-ohjelma riittävät mainiosati perusteluiksi.

Lisäperusteluna voidaan käyttää myös sitä, että nauta saastuttaa samalla tavalla, kuten olette laskeneet, myös siellä ulkomailla. Päälle tulevat vielä kalliit kylmäkuljetukset fossiilisella poltto-aineella.

Luken laskelmissa punaisen lihan kulutusta tulisi vähentää kolmannes. Jos näin tehdään, naudanlihan kulutus putoaisi vuositasolla noin 68 miljoonaan kiloon. Tämän hetken tilastotiedon mukaan naudalihan tuotanto laskee noin 80 miljoonan kilon tienoille 2022. Eli tuotanto lähenee tuota Luken esittämää tavoitetta. Emme siis tarvitse kiloakaan ulkomaista naudanlihaa!

Olen kirjoittanut tästä julkisesti monta kertaa, mutta ei mitään vastauksia. Tuottajien omistamat lihatalot, HK-Scan ja Atria voisivat ottaa kantaa asiaan, koska ainakin Atria liputtaa kotimaisen lihantuotannon puolesta.

Arvoisa ministeri Kurvinen, olkaa hyvä ja vastatkaa, mitä aioitte asialle tehdä?

Heikki Peltola

maanviljelijä

Lapua