Inhouse-yhtiöt valtaavat markkinoita yksityisiltä

Tältä näyttää Inhouse-yhtiön toiminta:

”Hoidamme muutto- ja remonttisiivouksia, mutta meidät voidaan kutsua paikalle myös vahingon sattuessa. Tulemme paikalle lyhyelläkin varoitusajalla ja teemme työmme tehokkaasti sekä ammattitaitoisesti.

Erikoissiivouksia ovat muun muassa: muutto-, remontti-, home- ja ilkivaltasiivoukset, henkilövahinkojen jälkeiset siivoukset, juhlien ja tilaisuuksien jälkeiset siivoukset, kiinteistöjen käyttöönotto- ja loppusiivoukset, pintojen desinfioinnit.”

Äkkiseltään voisi kuvitella, että kyseessä on yksityisen siivousyrityksen teksti heidän nettisivuiltaan, mutta ei. Teksti on otettu suoraan Inhouse-yhtiön TeeSe Botnian nettisivuilta. Tämän tyyppiset inhouse-yhtiön palvelut on perusteltuja ainoastaan silloin, kun palveluita ei ole ostettavissa yksityisiltä yrittäjiltä tai kolmannelta sektorilta. Sokea Reettakin näkee palvelukuvauksen perusteella, että meillä on lukuisia yrityksiä alueellamme ja kaupungissa, jotka voivat siivota esimerkiksi juhlatiloja.

Miten edellä mainittu kuvaus vaikuttaa meihin pieniin yrityksiin?

Inhouse-yhtiöt kilpailevat suoraan markkinoilla olevista asiakkaista. Suomeksi sanottuna tämä on yksityisen yrityksen tilipussista pois ja sitä myöten myös työntekijöiden pussi kevenee.

Kilpailua käydään myös hinnalla. Yksityinen ei pysty kattamaan aina edes omia kuluja niillä hinnoilla, millä inhouse-yhtiöt tarjoavat palveluitaan.

Julkisomisteisilla yrityksillä on enemmän resursseja, esimerkiksi markkinointirahaa. Ne pystyvät tekemään isoja sisältörikkaita nettisivuja, joihin yksityinen yritys ei välttämättä pysty samalla tavalla satsaamaan.

Paljon myös käydään keskustelua siitä, että yksityisten pitäisi tarjota palveluitaan kaupungille, jotta saadaan lisättyä hankintojen laatua. Miten yritys voi hahmottaa, jos pääsääntöisesti palvelut ostetaan omalta inhouse-yhtiöltä?

Inhouse-yhtiöt valtaavat markkinoita meiltä yksityisiltä toimijoilta ja se valtaaminen rahoitetaan verotuloilla.

Tämä myös heikentää meidän yksityisten yritysten mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa.

Hyvinvointialueiden myötä julkisomisteisten yhtiöiden kasvu on voimistunut ja hankintalakia kierretään ostamalla omilta yhtiöiltä.

On tärkeä muistaa, että inhouse yhtiöiden keskeinen kilpailuetu on konkurssisuoja. Kyseiset yritykset ovat suojassa konkurssilta ja muilta liiketoiminnan riskeiltä, koska eivät altistu kilpailulle ja saavat varmaa kauppaa osakkailtaan.

Vaasan kaupunki on linjannut strategiassaan olevansa yrittäjäystävällinen kaupunki.

Tämän strategian tulee näkyä myös kaupungin omistamissa yhtiöissä.

Jenni Parpala

Vaasan yrittäjien puheenjohtaja