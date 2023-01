Isänmaa kutsuu

Nykyiset kansanedustajat alkavat olla taas kiinnostuneita kansalaisten luottamuksesta, sillä kevään eduskuntavaalit lähenevät päivä päivältä. Suut ovat täynnä suuria sanoja, ystävällinen hymy karehtii suupielessä ja makkara- sekä kahvitarjoilu pelaa avustajien voimin.

Nelivuotiskausi on pian askarreltu, vihreä siirtymä havainnollistettu, julkista velkaa otettu kerrankin kunnolla niin, että siitä riittää maksettavaa lastenlapsillekin.

Ukrainan sotaa ja korona-pandemiaa kirottu, sillä ilman niitä kansalaiset eivät olisi havainneet mitään puutteita huoltovarmuudessa tai maankäyttösektorissa. Luonnonvarakeskuksessa ei oltu millään muotoa tehtävien tasalla ja ikävästi saimme kuulla Euroopan unionin komissiolta, että kansallinen metsäomaisuutemme on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi. Saamme jatkossa lisäkustannuksia myös hiilitulleista, sillä kuormitamme maapallon ilmakehää muuta Eurooppaa voimakkaammin. Luulin aiemmin, että maapallolla on yhteinen ilmakehä, mutta nyt on selvinnyt, että Suomen ilmakehä puhdistuu hiilineutraaliksi jo vuonna 2035, kun muualla takaraja on 2050.

Tällä hetkellä Suomi kuuluu euromaiden velkakärkeen. Julkisella sektorilla on vähennetty ”välttämättömästä henkilöstöstä”, kun pitäisi vähentää muista tekijöistä kuten kaiken karvaisista ministeriöistä, joita Suomessa on 12. Ne ovat olleet aikojen saatossa oivallisia suojatyöpaikkoja kaikenlaisille neuvoksille ja ylitarkastajille. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö ja valtioneuvoston kanslia omistajaohjausyksiköineen ovat aiheuttaneet paljon harmia ja kustannuksia kansalaisille.

Kansanedustajalle alkuun maksettava palkka on noin 7 000 euroa/kk. Lisäksi edustaja saa verottomat kulukorvaukset ja ilmaiset matkat kotimaassa kaikilla liikennevälineillä. Yleensä työelämässä vaaditaan työntekijältä ammattitaitoa ja koulutusta, joiden avulla selviydytään eteenpäin. Näin ei kuitenkaan ole kansanedustajien kohdalla, jossa tehtävien hoito ei edellytä minkäänlaista koulutusta. Kuitenkin heidän työsuoritteensa näkyvät kansalaisten arjessa. Palkkioihin nähden tämänkin hallituskauden saavutukset ovat surkeita. Luottamus edustajiimme on heikkoa, ihmiset kamppailevat toimeentulonsa rajamailla ja lääkkeeksi keksitään himmeleitä kohonneita energiakustannuksia vastaan. Yhtä ydinvoimalaa on rakennettu 20 vuotta, hiilivoimalat purettu ja edullisen kotimaisen polttoaineen käyttöä rajoitettu.

Lainsäädäntötyön pitäisi olla kansanedustajien tärkein tehtävä. Ovatko he ottaneet vastuuta tekemisistään? Lankeaako huolimattomasta työskentelystä vahingonkorvauksia?

Erään kansanedustajan mielestä hänen työnsä on raskaampaa kuin metsurin työ. Onneksi edustaja saa huilata raskaasta työstään täydellä palkalla 19 viikkoa vuodessa (10 vkoa kesällä, 7 vkoa talvella, 1 vko syksyllä ja 1 vko pääsiäisenä). Edustajan työviikko alkaa tiistaina ja päättyy perjantaina viimeistään kello 13.30.

Toivottavasti kevään vaalien jälkeen asioihin saadaan muutos ja nykyisten edustajien tilalle töihinsä sitoutunutta väkeä, jotka oikeasti kantavat huolta kansalaisten jaksamisesta.

Esa Hytti

lehtori evp

Lapua