Itse tehtyä ja ulkoa tulevaa menestystä

Osa työvoimapulasta kaipaa kuitenkin yhteiskuntaa tekemään työn vastaanottamisesta kannustavampaa. Samoin yhteiskunnan roolina on tuottaa oppilaitoksissa oikeanlaisia osaajia oikeaan tarpeeseen ja lisätä nopeasti opiskelijamääriä niillä aloilla, joissa työvoiman tarve on suurin. Yhteiskunnan tehtävä on myös helpottaa kansainvälisten osaajien maahantuloprosesseja, jotta osaajia ei menetetä muille maille.

Viime vuosien akuutteihin kriiseihin osa yrityksistä on reagoinut nopeasti hankkimalla raaka-aineilleen ja komponenteilleen vaihtoehtoisia toimittajia kaukomaiden sijaan lähempää, jopa kotimaasta. Yhteiskunnan tulee pitää infrasta huolta, jotta kuljetuskustannukset eivät nouse tarpeettomasti. Suomalaisen yhteiskunnan tulee toimia hyvässä yhteistyössä Euroopan Unionin kanssa, mutta meille ei tule säätää yhtään tiukempia rajoituksia tai kiintiöitä, kuin mitä EU-tasolla muissa maissa säädetään.

Yhteiskunta mahdollistaa yrityksen toimintaympäristön rakentamalla yritys- ja teollisuusalueille infraa, ylläpitämällä oppilaitoksia, jotka tuottavat uusia osaajia työmarkkinoille ja säätämällä yrityksiä koskevia lakeja ja asetuksia.