Järkeä autoilua koskevaan päätöksentekoon!

Ilmastokeskustelun tiimellyksessä menevät usein puurot ja vellit sekaisin. Hyviä asioita hukataan vain siksi, että jokin ideologia pakottaa siihen tai esityksen tekee väärä osapuoli. Nyt autoilu on joutunut tällaisen keskustelun ja ennen kaikkea päätöksenteon kouriin. Johtavilta päättäjiltä tuntuukin unohtuneen Suomen pitkät etäisyydet ja vanha autokanta, joka ei hetkessä (jos koskaan) uudistu täysin sähköiseksi.

Tällä hetkellä on tarjolla vain kaksi vaihtoehtoa polttomoottoriautoille. Polttomoottoriautoja käyttävien ihmisten elämän kurjistaminen jatkuvilla veronkorotuksilla siihen pisteeseen, ettei omaan autoon ole varaa. Toisena vaihtoehtona on sähköautot, joiden hankintahinta nykyisellään on useimmille meistä tavoittamattomissa. Eikä niiden toimintasädekään päätä huimaa näin talvisäällä. Näiden välillä ei nähdä mitään mahdollisuuksia, vaikka sellaisia todellisuudessa on olemassa.

Yksi helppo ja erittäin vaikuttava ilmastoteko olisi tukea bio- ja synteettisiä polttoaineita huomattavasti alemmalla verokannalla. Näin saataisiin välittömästi miljoonien suomalaisten käyttöön vähäpäästöistä polttoainetta ja pienennettäisiin hiilijalanjälkeä. Samalla tuettaisiin suomalaista elinkeinoelämää uusien polttoaineiden tuottajina. Tämä kaikki voitaisiin tehdä ilman ihmisten elämän kestämätöntä hankaloittamista ja samalla voitaisiin olla ilmastoystävällisiä.

Toivon todella päättäjille maalaisjärkeä ja koko Suomen ja sen välimatkojen muistamista, kun päätöksiä Helsingissä tehdään.

Karri Kallio

Suomen Keskusta

puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

Seinäjoki