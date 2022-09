Järkipuhetta vaikea hyväksyä

Tuli tuossa mieleen vaalipaneeli eurovaalien alla 2019. Jo silloin Jussi Halla-Aho varoitteli Venäjästä. Hän ennusti, että Venäjä tulee käyttämään kaasuaan aseena Eurooppaa vastaan.

Eero Heinäluoma hermostui perin pohjin. Hän tolkutti, että Venäjän kaasu on ”laillista liiketoimintaa, joka on Euroopan tulevaisuudelle välttämätöntä”. Hetken jo näytti käsirysy olevan tulossa. No, Heinäluoma palkittiin kiivastumisestaan Euroopan parlamentin jäsenyydellä.

Toinen demari, Paavo Lipponen, on kunnostautunut kaasuputkilobbarina. Sellainen tuntuma on, että kummankaan ei ole tarvinnut olla ilmaiseksi kaasuputkea tukemassa. Ei silti näytä Lippostakaan nahkurin orret uhkaavan. Ehkä pitäisi, edes vähän.

On syytä olla huolissaan, muutenkin kuin edellä mainitun vaalipaneelin takia. Miksi mainittua paneelia ei ole muisteltu tiedotusvälineissä sen koommin? Halla-Aho olisi sen ansainnut, Heinäluomasta puhumattakaan. Toki on niin, että harvoin tarjotaan todenpuhujalle yösijaa, saati mitään muutakaan.

Axel Oxenstierna murehti aikanaan: ”Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan”.

Kun tuohon lisätään ahneus ja vallanhimo, on kansalaisen turha odottaa omaa toimeentuloaan tukevaa hallintoa.

Vestigia terrent, jäljet pelottavat…

Jussi Knuuttila

Seinäjoki