Jätettäisiinkö Purra jo rauhaan?

En edusta mitään poliittista puoluetta, enkä hyväksy rasismia. Olen seurannut surullisena lehtien uutisointia Riikka Purrasta. Me kaikki olemme virheitä tekeviä ihmisiä ja näin ollen anteeksi anto kuuluu kaikille, myös Riikalle.

Mielestäni uutisointi on alkanut saada jo piirteitä ”koulukiusaamisesta”, sillä joka ikinen päivä kun avaat minkä tahansa lehden tai uutispalvelun, ensimmäisenä silmiin osuu uutinen Riikka Purrasta. Eikö jo voitaisi lopettaa ja antaa hänen näyttää, mihin hän kykenee ministeripestissään. Uskon vilpittömästi, että Purra on katunut ja katuu edelleen kirjoituksiaan. Luulen myös, että aika monen poliitikon takaa löytyy kirjoituksia, tekoja, jos aletaan kunnolla tonkia. Vai onko näin, että naisten tekemiset ovat anteeksiantamattomia, kun miehet voivat jatkaa tehtävässään vaikka taustalla kummittelee yhtä sun toista? Aika moni nainen on joutunut jättämään poliittisen tehtävänsä painostuksen alla. Onko nyt Purran vuoro?

Antakaa hänelle jo anteeksi.

Eila Hautala

Alajärvi