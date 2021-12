Jarruttelu on myrkkyä Suomen maataloudelle

Jukka Vihriälä nostaa mielipidekirjoituksessaan (IP 10.12.) olennaisen huolen ruuantuotannon kannattavuudesta, mutta unohtaa joko tahattomasti tai tahallisesti sen, että kannattavuus ja huoltovarmuus kulkevat hyvin pitkälti käsi kädessä ruuantuotannon vihreän murroksen kanssa.

Jos ruuantuotannosta todella halutaan kestävää, ei eläintuotannon mittakaavaa voida säilyttää nykyisellään. Tämä on karu fakta, joka on hyvä sisäistää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toinen fakta on se, että liha kieltämättä maistuu hyvältä. Sen vuoksi meidän pitäisi keskittyä määrän sijaan laatuun. Vähennetään ympäristölle ja terveydelle haitallista höttöä ja tuotetaan mieluummin kestävämpää ja laadukkaampaa herkkua!

Nykyinen EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ei varsinaisesti helpota tuottajan tilannetta. Tukihimmeli on vähentänyt ruuantuotannon kannattavuutta, eivätkä ne kannusta tuottajia ilmastotoimiin. Tukijärjestelmää täytyy muuttaa siten, että ilmastotoimista tulee tuottajille taloudellisesti kannattavia ja tuottajalle jää tuotetusta ruuasta käteen käypä summa.

Jarruttelu vääjäämättömän muutoksen edessä on myrkkyä Suomen maatalouden tulevaisuudelle. Muutoksen tuulet puhaltavat Euroopassa muun muassa EU:n Green Dealissa. Elinvoimaisen maaseudun turvaaminen edellyttää sitä, että suomalainen ruuantuotanto pysyy kehityksen aallonharjalla. Pohjanmaan tulevaisuus ei ole täyteen ahdetuissa navetoissa, vaan kauhavalaisen Beanitin kaltaisissa innovatiivisissa yrityksissä.

Jami Haavisto

Vihreiden nuorten puheenjohtaja,

ympäristötaloustieteen opiskelija

Seinäjoki