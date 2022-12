Jouluksi riittää sähköä

Eduskunta jäi joulutauolle. Valtiopäivät jatkuvat 10. tammikuuta.

Eduskunnan pääaiheena joulunaluspäivinä oli käydä läpi vuoden 2023 budjettia hallinnonaloittain. Kokoomuksella oli parannusehdotuksia ensi vuoden budjettiin. Ne pohjautuivat marraskuussa esittämäämme vaihtoehtobudjettiin.

Parlamentaarisen tavan mukaan opposition esitykset kaatuivat kuitenkin äänestyksissä hallituspuolueiden äänillä, mukana omat 14 talousarvioaloitetta pohjalaisiin liikennehankkeisiin.

Eduskunnan talousvaliokunta antoi vuoden viimeisenä lausuntonaan arvion energiapolitiikan tilanteesta EU:ssa ja Suomessa. Talousvaliokunta on pitänyt sähkönsäästötoimien ohella ensisijaisena vaihtoehtona niin sanotun teknisen hintakaton laskemista EU-tason ratkaisuna sähkömarkkinoiden hinnanmuodostuksen ongelmiin.

Valitettavasti EU-tasolla ei ole saatu aikaan eurooppalaista sähkömarkkinaa tervehdyttäviä päätöksiä, vaan jäsenmaissa on jouduttu turvautumaan kansallisiin päätöksiin.

Kansallisissa toimissa ensisijaista on Suomessa ollut toimitusvarmuuden turvaaminen ja varautuminen sähköpulaan. Sähkö on kansalaisille välttämättömyys, jota tulee olla saatavissa kohtuulliseen hintaan. Nyt kohtuullisuus on osalla sähkönkäyttäjistä kaukana.

On tietenkin huomioitava, että monet energiayhtiöt ovat tukeneet sähkön ja kaukolämmön asiakashintoja sähköntuotannon tuotoilla.

Hyvä asia on myös, että useat sähkönmyyjät ovat tällä viikolla paineen alla ryhtyneet tarjoamaan sähkösopimuksia, jotka ovat parempia kuluttajan näkökulmasta.

Hallitus on jo päättänyt tietyistä tukitoimista. Vuoden 2023 juuri eduskunnassa käsiteltyyn budjettiin sisältyvät määräaikainen sähkövähennys ja -tuki, sähköenergian arvonlisäveron alennus ja asumistuen korotus.

Verotuksessa käyttöön otettava sähkölaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys kohdistuu erityisesti sähkölämmittäjien suuriin sähkölaskuihin. Omavastuut ovat kuitenkin varsin korkeita.

Sähkökriisi johtuu Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Eurooppa on ennen sotaa ollut riippuvainen venäläisestä energiasta.

Suomen tilanne on ollut parempi kuin monella muulla EU-maalla, mutta meillekin on tuotu kulutushuippujen aikana iso siivu sähköstä Venäjältä. Nyt tuonti on päättynyt. Irrottautuminen itäenergiasta on Suomessa onnistunut varsin hyvin. Öljytuotteita saadaan myös muualta ja Ruotsista tuontisähköä.

Jos kokoomus olisi hallitusvastuussa, olisimme tehneet asioita toisin. Teimme jo alkusyksystä esityksiä sähkön hinnan laskemiseksi ja sähkömarkkinoiden uudistamiseksi. Näiden keinojen aktiivinen käyttöönotto olisi voinut säästää meidät nykyisiltä huippuhinnoilta. Kokoomuksen tavoitteena on palata mahdollisimman pian tilanteeseen, jossa ei tarvita valtion tukia vaan sähkön hinnan määrittelyperusteet saadaan kuntoon.

Toissaviikolla pääministeripuolue SDP vaati sähkölle hintakattoa. Kovista puheista huolimatta sähkön hintakattoa ei tule tähän talveen. SDP ja muut hallituspuolueet olivat liikkeellä liian myöhään.

Lopputuloksena päädyttiin antamaan jonkinlainen kertakorvaus kotitalouksille, mutta tarkka malli on auki. Talousvaliokunta saanee mallin käsittelyynsä tammikuussa.

Kertakorvaus on parempi kuin ei mitään, mutta kokonaisuudesta olisi saatu huomattavasti parempi, mikäli valmistelu olisi aloitettu hyvissä ajoin.

Uuden vuoden alkaessa sähkökapasiteettimme tulee olemaan tiukoilla, mikäli tammikuussa iskee pitkä, tuuleton pakkaskausi. Sitä ennen vietetään joulua.

Käydessäni energiateollisuuden tilaisuudessa, siellä uskallettiin luvata sähköt jouluksi kaikkiin koteihin kinkun paistamisista ja kuusenkynttilöitä varten.

On siis perusteet toivottaa valoisaa joulua ja turvallista uutta vuotta 2023!

Janne Sankelo

Kokoomuksen kansanedustaja Kauhavalta