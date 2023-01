Julkiset varat yhteisiin vai yksityisiin tarpeisiin, Mäkynen?

Kiitos Jukka Mäkyselle vastauksesta 19.1. Hän mainitsee, ettei aliarvioi pyöräilijöitä, mutta 10.1. pyörätiet ja pyöräilijöiden tarpeet saivat kuitenkin kuulla kunniansa. Hän ihmettelee myös, onko selvitystä pyöräteiden tarpeellisuudesta edes tehty? Tämänhän kaupungin edunvalvojan pitäisi tietää, vai eikä heille kerrota. Vaasaan palkattiin asian tunteva pyöräteiden kehittäjä Oulusta, jossa pyöräily on hyvin vilkasta.

Rahasta kuitenkin oli kyse Mäkysen molemmissa kirjoituksissa ja vaakakupissa ovat ilmastokysymykset ja niiden tärkeys verrattuna muuhun rahantarpeeseen ja -käyttöön.

Vihreiden arvojen, ilmastokysymyksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden tärkeydestä on perussuomalaisten kanssa vaikea väitellä. Aika näyttää koko ajan ja varsinkin tulevaisuudessa niiden tarpeellisuuden. Se on tämän päivän todellisuutta ja tulevaisuuden uhka. Nuoret tämän ymmärtävät ja kohtaavat sen eri lailla kuin minä ja Mäkynen, jotka olemme pian jo poissa pelistä.

Kaikki tarpeellinen maksaa. Mutta piikki ei ole auki vihreisiin tarpeisiin!

Myös huolissani julkisesta varoista otan esille asian, josta olen ottanut selvää jonkin aikaa ja aikonut tuoda esiin. Sähkön korkeiden hintojen takia valtio tukee alkuvuodesta eri tavoin suuria sähkölaskuja.

Näistä sähkövähennys toimii kuin kotitalousvähennys veroa maksaville ja sähkötukea saavat Kelalta ne, joilla ei ole veronmaksua. Perustuslakivaliokunta hyväksyi nämä tasavertaisina.

Sen sijaan kotitalousvähennys ei ole kansalaisille tasavertainen. Sen saa vain kun on maksettuja veroja. Vaikka olisi varaa teettää työtä, mutta ei veronmaksua, etuutta ei saa.

Tästä epätasavertaisuudesta olen lähettänyt kyselyjä puoluejohtajille, ministereille ja joukolle kansanedustajia. Vastauksia on tullut niukasti, enkä ole saanut selvitystä siitä, miksi epätasavertaisuus on hyväksytty ja kotitalousvähennyksestä ei ole olemassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa, vaikka sellainen nyt on sähkövähennyksestä/sähkötuesta.

Mainitut vähennykset kuuluvat tuloverolakiin, eli saman lain sisältä löytyy ristiriitainen yksityiskohta. En mene tässä syvemmälle yksityiskohtiin.

Valtiolta jää saamatta verotuloja jopa yli 400 miljoonan euroa vuosittain (25 vuoden aikana vajaa 10 miljardia!). Parhaillaan valtion velasta ollaan huolissaan ja niiden korot nousevat useita miljardeja.

Mihin voitaisiin käyttää 400 miljoonaa, jos sitä ei jaettaisi hyvätuloisille etuina, kotien ja jopa vapaa-ajanasuntojen kunnostamiseen? Tässä pieni kansanosa pystyy nojaamaan yhteiskunnan automaattiseen piikkiin ja käyttää sitä hyväkseen – valtion kannustamana!

Panostammeko julkisia varoja yhteisiin asioihin, pyöräteihin, vanhustenhoitoon ja luonnon kunnioittamiseen? Vai yksityiseen kulutukseen ja hyvinvointiin?

Kysymyksiini päättäjille sain Vaasan vaalipiirin kansanedustajilta kolme vastausta. Mäkyseltä ei vastausta tullut, joten nyt kysyn samaa julkisesti.

Risto Holtti

Maalahti