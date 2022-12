Juutalaisen Zabludowiczin maalittaminen on asiatonta

Vuosikymmeniä jatkunut konflikti Lähi-idässä on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Tavallisten palestiinalaisten ahdinko ja kurimus on toki totta, mutta siihen on myös suuresti syynä heidän omat johtajansa: Gazan aluetta hallitsee Hamas-järjestö, joka on yleisesti tunnustettu terroristijärjestöksi. Myös ovat tiedossa Hamasin jatkuvat raketti-iskut Israelin puolelle.

Toki myös Israelin toimissa on kritisoitavaa, mutta on varsin kohtuutonta, että yksittäistä juutalaista eli Chaim ”Poju” Zabludowiczia maalitetaan hänen menneisyydessään harjoittamasta asekaupasta Israelissa – aina siihen pisteeseen, että vaaditaan jopa hänen erottamistaan Kiasman tukisäätiön hallituksesta. Erottamista vaatii laaja taiteilijoiden joukko ja adressissa oli perjantaina (9.12) yhteensä 165 allekirjoitusta.

Taiteilijat eivät edes halua käydä asiasta avointa keskustelua Zabludowiczin kanssa, mikä on valitettavasti aikamme kuva. Toista osapuolta ei edes haluta ymmärtää.

Valtioiden harjoittama asekauppa – missä Zabludowicz on ollut mukana – on usein normaalia varautumista valtioiden itsenäisyyden puolustamiseen.

Myös Suomi osti hiljattain 200 miljoonalla ohjuksia – ja juuri Israelista. Suomen valtio ei nähnyt näissä kaupoissa eettisiä ongelmia.

Tätä taustaa vasten on varsin kummallista, että Zabludowiczin vuosien takaisiin asekauppoihin liittyviä liiketoimia Israelissa pidetään nyt niin ongelmallisina, että jäsenyys Kiasman tukisäätiön hallituksessa muodostuu eettisesti hankalaksi.

Voidaanko todella yksittäisen juutalaisen miehen syyksi lukea asekaupat juutalaisvaltion puolustuksen vahvistamiseksi – siis valtion, jonka olemassaoloon lukuisat ympäröivät arabivaltiot suhtautuvat avoimen vihamielisesti ja joka on perustettu nimenomaan juutalaisten turvaksi holokaustin jälkeen?

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa