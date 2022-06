Käsittämätön eläkkeiden kaksoisverotus

Iloista veronmaksajaa luoja rakastaa, sanotaan. Näin se voi olla, mutta eläkkeellä oleva veronmaksaja tuntee maksuistaan iloa varsin harvoin. Päinvastoin, monella on itku silmässä, kun ensimmäisen työeläkkeen saa kätensä. Verokarhu on haukannut eläkkeestä enemmän, kuin vastaavasta palkkatulosta. Kovin kohtalo on paluumuuttajilla.

Suomesta on lähtenyt sotien jälkeen työn perässä yksistään Ruotsiin liki 300 000 ihmistä. Kovimmillaan muutto oli 60–70-lukujen vaihteessa. Vielä 2020–2021 Suomesta muutti ulkomaille lähes 34 000 ihmistä.

Vanhimmat työn perässä muuttaneet ovat jo jääneet eläkkeelle. He ovat iältään nyt 60–75-vuotiaita.

Moni Ruotsissa työuransa tehnyt tulisi mielellään kotikonnuilleen eläkepäiviä viettämään.

He olisivat hyvä apu pyörittämään kotimaan kulutusta. Parasta olisi, että rahat siihen tulisivat Ruotsista, koska eläke maksetaan sieltä. Mutta Suomeen ei voi palata kaksoisverotuksen takia. Käteen jää yksinkertaisesti liian vähän euroja elämiseen.

Näin se toimii: Jos eläke on kuvitteellinen 1 000 euroa ja Ruotsi verottaa siitä 20 %, käteen jää 800 euroa. Suomessa on korkeampi verotus, esimerkiksi 30 %. Paluumuuttaja joutuu maksamaan tämän välin, 10 %, Suomeen veroja. Käteen jää siis tässä esimerkissä satasen vähemmän eli 700 e/kk. Millä perusteella tämä tehdään? Eläke on tienattu Ruotsissa ja siitä on maksettu verot Ruotsiin!

En tiedä, onko paluumuuttajien verotus peruja perisuomalaisesta kateudesta.

Naapurissa on paremmat palkat ja kevyempi verotus. Jostain syystä tästä halutaan rangaista. Kysymys on kuitenkin siitä, että suomalaiset joutuivat maahanmuuttajan asemaan lähtiessään työn perässä ulkomaille.

Oikeudenmukaisuuden kanssa Suomen käytännöllä ei ole mitään tekemistä.

Maria Tolppanen

Vaasa