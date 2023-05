Kaavoitus ja Sedun tontti

Kunnilla on monopoli kaavoituksen osalta, samoin kunta voi myöntää poikkeuksia voimassa olevasta asemakaavasta tai rakennusluvan rakennuskiellossa olevalle alueelle.

Mistä Sedun tontin kumotussa poikkeamisluvasta oli kyse? Kaavoitusjohtaja myönsi Sedulle poikkeusluvan ”uudisrakennuksen rakentamista aputiloineen maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaiselle asemakaava-alueelle, rakentamalla kiinni tontin rajaan, rakennusalan ylittämisestä, suurimmasta kaavan mukaisesta kerrosluvusta sekä salaojien ja routaeristyksen sijoittamisesta tontin rajojen ulkopuolelle, esitettyjen suunnitelmien periaatteiden mukaisesti.”

Ja sitten on joukko ehtoja. Mm. “kaikki rakenteet ja routasuojaukset on oltava tontin puolella tai niihin on saatava maanomistajan lupa”.

Ihanko totta? Toisen maalle saa rakentaa, kunhan saa kaavoitusjohtajalta poikkeusluvan ja maanomistaja antaa luvan.

Sedu muutti suunnitelmia valituksen käsittelyn aikana. Vaasan hallinto-oikeus kumosi kaavoitusjohtajan päätöksen. Hyvä niin. Pitää olla jokin roti siinä, miten ja mistä seikoista voidaan antaa poikkeuslupa voimassa olevasta asemakaavasta. Toivotaan, että nyt Sedun suunnitelmat vastaavat asemakaavaa.

Marketta Kujala

Seinäjoki