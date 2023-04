Kaiken takana on sähkö

Suomikansan vaalikarkelot alkavat muuttua arjeksi.

Enemmän tai vähemmän krapulainen ja rahapulainen mieli etsiytyy peilin eteen. Tahtomattaan tai ei, mutta nyt on aika karistaa lupausten ja niiden kariutumisten jälkihiki ja vaihtaa paita.

Mitä sanakeikailullani tarkoitan, on sivuseikka, kun ykköspuolueen viitan hankkinut vaalivoittaja luotsaa hallituspurtta kesän korvalla 2023, Arkadia-vaalien jälkeen. Nato-päänsärky voitettiin kivunlievityspillerein käymällä vetämässä siniristi Atlantis-päämajan rivistöön. Hyvä niinkö?

Sähköisten vaalien jälkeen on edessä yksi talouskysymys yli muiden: unelmahöttö sähköenergian jumalallisesta ylivoimasta joutuu puntariin. Onko suomiautoilu, laivaliikenne ja kaukomatkailu simsalabim-sähkötempulla ratkaistu? Ei taatusti ole.

Ensimmäisenä kysymyksenä on itse asiassa sähköliikenteen energian saatavuus tai paremminkin sen puute eli riittävyys.

Koko 2020-luvun alun mediaseksikkäin mainosten ja julkinäkyvyyden leima on ollut vihersiirtymäkupla. Nyt kun unelmahötöstä on päästävä arkirealismipuheisiin, on vastattava, mistä johdetaan sähkövirtaa sähkökulkuneuvojen saataville? Pistorasioita on mutta piisaako ja mistä niihin tärkeintä eli sähkövirtaa?