Kaiken takana on sokeri

Viime päivien julkipuheet sokeriverosta ovat aiheellisia. Ei niinkään siksi, että valtio rikastuisi vaan siksi, että kansakunnassa herättäisiin ylettömän sokerimakean haittoihin. Syy yhtä lailla kansan ylipainoisuuteen on toki samanaikainen liikunnan väheneminen ja rasvapitoisen hiilihydraattiravinnon käytön kasvu.

Kun fyysinen työ on keventynyt, luulisi ruoankulutuksen vähenevän. Päinvastoin on käynyt, ja on tultu jenkkimaassa jo viisi vuosikymmentä vallinneeseen totuuteen. Kansamme ylipainoisuus on tabuaiheena vaiettu. Suomikansa on syömässä ja makeajuomassa itsensä maailman diabeteskärkimaihin. Elintavoissamme on siirrytty suolakulttuurista vauhdilla sokerikulttuurin allikkoon.

Maailman parhaaksi makeankuluttajaksi nousu on paha terveysriski.

Jouko Pesonen

Alajärvi