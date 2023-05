”Kaikkien työpanosta tarvitaan” – Hyvä tavoite, onko keinoja?

Tasokkaalle taustaryhmälle kiitos hyvästä analyysistä työelämän haasteista (IP 5.5.). Haastelistauksen lisäksi tarvitsemme ratkaisuehdotuksia. Olisiko kohtuullista toivoa yhtä parannusehdotusta jokaiselta allekirjoittajalta? Mielellään järjestelmän selkeyttämiseen ja yksinkertaistamiseen, ei lisäkuormaksi yrittäjille.

Kun menet kauppaan ostamaan pölynimuria, niin sinulle kerrotaan rehellisesti mitä ostaessasi saat ja sinulla on vielä oikeus perua kauppa ja palauttaa tuote, jos olet tyytymätön. Tilanne on sama, kun menet ostamaan liikkeestä käytetyn auton. Koijarit on sitten asia erikseen. Niitähän löytyy aina, sekä sysistä että sepistä.

Entä kun rekrytoit henkilön. Sinulla on pahimmassa tapauksessa tyrkyllä henkilö, joka on koulutettu hyödyntämään kaikkia oikeuksiaan. Hän esittelee itsensä positiivisessa hengessä ja jättää kertomatta kaikki epäsuotuisat asiat.

Miten suhtautuisit pölynimurin ostoon, jos kaupantekotilanteessa tuote-esitteessä olisi pelkästään kehuja, eikä mitään mainintaa puutteista tai sopimattomuudesta eri käyttöolosuhteisiin ja lisäksi palautusoikeuden sijasta uhkana olisivat isot sanktiot?

Lehdissä on toistuvasti uutisia, joissa pienyrittäjä on saanut isoja sanktioita lopettaessaan työsuhteen, jossa työntekijä, maalaisjärjellä ajateltuna on käyttänyt hyväkseen ”heikomman osapuolen” suojaa, hyvää taustatukea ja sääntökikkailuja. Tapauksia ei ole lukumääräisesti paljoa, mutta kuka haluaa ottaa riskin tällaisesta ”negatiivisesta lottovoitosta”.

Pienillä yrittäjillä ei ole aikaa paneutua työlainsäädännön hienouksiin, he ovat käytännön ihmisiä ja ratkovat yrittämiseen, myös työsuhteisiin, liittyvät asiat maalaisjärjellä. Mielestäni sen pitäisi riittää. Ei voi olla oikein, että pienyrittäjän pitäisi osata työnsä ohella soveltaa oikein sääntöjä, joiden tulkinnasta asiantuntijakin ovat eri mieltä ja riitatilanteissa tehdään päätökset äänestämällä.

Yrittäjällä ei ole aikaa riidellä, eikä rahaa maksaa sakkoja. Heillä ei myöskään ole aikaa ottaa selvää, eikä selvitellä tukiorganisaatioiden sääntöjä ja periaatteita. Yrittäjä tarvitsee työhaluisia, motivoituneita työntekijöitä, on jopa valmis kouluttamaan ja perehdyttämään heidät veloituksetta. Jos henkilö lisäksi on vielä rehellinen ja yhteistyöhaluinen, niin se riittää.

Tehdään säännöt sellaisiksi, että YMP-yrittäjille (yksin-, mikro- ja pienyrittäjille) rekrytointi on helppoa ja turvallista. Tärkeää on myös, että tukien saanti ei keskeydy lyhyiden työsuhteiden takia ja koijareista pääsee eroon asiallisesti.

Vain peruskoulun käyneiden syrjäytymisongelmat. Ovatko ne syy vai seuraus? Olettaisin, että alhainen kouluttautuminen johtuu jo varhain ilmenevistä haasteista, eikä päinvastoin. Olettaisin myös, että pitkät teoriapainotteiset opetusohjelmat ovat merkittävä syy käytännön töihin pyrkivien nuorten kouluvastaisuudelle.

Monien työnhakijoiden ongelma on, että elämänhallinta on kateissa tai on esim. työ-, ikä- tai kielirajoitteita. He tarvitsevat henkilökohtaista käytännön ohjausta ja tukea oppimiseen ja sopeutumiseen. Voisiko yksinyrittäjälle maksaa korvausta, jos he ryhtyisivät opettajiksi, ohjaisivat kädestä pitäen yhteisiin pelisääntöihin, säännöllisyyteen, hyviin tapoihin ja sitä kautta avaisivat tien pysyviin työsuhteisiin? Kuitenkin edelleen ilman sanktioriskiä, jos osoittautuu, että ohjattava ei ole motivoitunut ja yhteistyöhaluinen.

Ajan riittävyys on kaikkien yrittäjien kriittinen tuotannontekijä ja kriittinen resurssi. Sääntöjen pitäisi olla selkeitä, helppoja ja riskittömiä.

Meillä on Suomen paras työvoima käytettävissämme – niin myös maailman parhaat pienyrittäjät heitä työllistämässä ja yhdessä tuotettuja palveluja kaikelle kansalle tarjoamassa. Voitaisiinko antaa YMP-yrittäjille työrauha ilman ”sääntö-Suomen” ylettömiä rajoitteita ja esteitä?

Yrittäjäkin on vain ihminen!

Erkki Jyllilä

yrittäjä

Kauhajoki