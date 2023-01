Kaikuja Pohjanmaalta?

Jokaiseen pohjalaispitäjään pysähdyttiin ja aloitettiin usean päivän totaalinen tuhoaminen ja ryöstely. Kaleerilaivasto eteni samaa tahtia Pohjanlahden rannikolla ottaakseen ryöstösaaliin ja orjat ruumaansa... Kasakka otti kaiken mikä oli löyhästi kiinni… Sääliä ei tunnettu eikä armoa annettu… Elintarvikkeet, eläimet, työkalut ja kaikki kelpaava irtaimisto kahmittiin ryöstäjien kuormaan vaatteita ja siemenviljoja myöden. Kätköjen paljastamiseen käytettiin kidutusta. Talonväkeä häpäistiin seisottamalla heitä ulkosalla alasti… Lopuksi talo ja ulkorakennukset tuikattiin tuleen tai purettiin venäläisten polttopuiksi.

Kuulostaako tutulta? Isonvihan aikaista meininkiä Pohjanmaalla, jonka tsaari Pietari I oli käskenyt tuhota kymmenen peninkulman leveydeltä aina Kemiin asti. Usein kuulee sanottavan, että on vaikea tietää mitä Putin tekee seuraavaksi. Sanotaan, että hän olisi strategiassaan ovela, yllätyksellinen ja taitava. Mielikuva on murentunut hänen ”erikoisoperaationsa” myötä.

Putin on kertonut ihailevansa Pietari Suurta ja haluavansa samanlaiseksi. Hän on kertonut palauttavansa Venäjän suuruuden, ja samalla sille joskus kuuluneet alueet. Olisikohan niin, että Putin on ottanut oppinsa Pohjanmaalta? Matkiiko Putin sokeasti idoliaan, vaikka maailma on muuttunut noista ajoista? Onko hän jäänyt ihailemansa historian vangiksi?

Suomalaiset oppivat jo isonvihan ajalta, ettei venäläisten puheisiin eikä lupauksiin kannata luottaa. Pohjanmaan kaupungit eivät säästyneet tuholta, vaikka maksoivat paloveron ja luottivat valloittajan lupauksiin. Jos haluaa tietää mitä venäläinen ajattelee, pitää vain katsoa mitä he tekevät. Putin näyttää noudattavan uskollisesti Pietarin sodankäyntitapaa. Yhtäläisyysmerkki isonvihan ja Ukrainan sodan välillä helpottaa Putinin järjettömyyden seuraamista.

Voidaan kuvitella, että itäinen Ukraina ja Krimi ovat kuin Varsinais-Suomi isonvihan aikaan. Tukeutumisaluetta, joka on pakotettu ikeen alle ja jota hallitsevat venäläismieliset virkamiehet.

Pohjanmaa oli kuin nykyinen Ukraina, jonka kansaa murhataan ja infrastruktuuria tuhotaan. Valloitettujen alueiden väestön kohtelussa on samaa julmuutta ja barbaarisuuttaa kuin kolmesataa vuotta sitten. Ryöstely noudattaa samaa kaavaa ja väestön pakkosiirroissa on jotain samaa kuin suomalaisten ottamisessa orjiksi.

Venäläisten julmuus on herättänyt ukrainalaisissa vahvan maanpuolustustahdon. Sellaisen, mistä pohjalaisetkin ovat ylisukupolvisesti tunnettuja, isonvihan opettamia.

Sodankäyntitapa ei ole kaikessa yhtäläinen. Putin on sotarikollinen, Pietari ei ollut. Tsaari Pietarin I:n aikana ei ollut YK:n peruskirjaa, Geneven sopimuksia eikä muitakaan sodan oikeussääntöjä. Sen ajan suurvalloilla ei ollut moraalia, oli vain tavoiteltavia etuja. Putin piehtaroi historiallisessa kuplassaan eikä ole järkipuheen tavoitettavissa.

Pietarista tuli Pietari Suuri Venäjän valtakunnan laajentumisen ansiosta. Samalla päättyi Ruotsin suurvalta-aika. Putin havittelee samanlaista titteliä ja itsetuntokarkkia itselleen, mutta vastassa onkin Ukrainan lisäksi koko EU ja Nato.

Putinin suuruudenhulluus ei tunnu hellittävän. Vain Ukrainan voitto takaa sen, että Putinista tulee Vladimir Viimeinen.

Seppo MT Vainio

everstiluutnantti (evp), sukujuuriltaan ja mieleltään pohjalainen

Sastamala