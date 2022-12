Kaksi näkökulmaa ihmiseen

Ihminen on yksilö. Turvan ja välittämisen tarpeessa oleva yksilö. Kun puhumme yksilöstä, niin kukaan yksilö ei ole sitä vähemmän ja joku toinen enemmän. Kaikilla ovat perustarpeet ja sitten voi olla omanlaisiaan erityistarpeita.

Tarvitaan ruokaa, juomaa, lämpöä, vaatteita. Jokainen tarvitsee sähköä ja ruokaa, jonka hinta ei ole pilvissä.

Sen jälkeen alkavat pitämykset. Joku ei pidä kovinkaan paljon tietynlaisesta musiikista. Hän viihtyilee kivansa parissa villasukat jalassa. Lueskelee vaikka kirjaa, jonka on saanut vapaassa maassa valita itse. Jos tuo kirja on Venäjän historia, niin kukaan ei tempaise sitä näpeistä pois.

Hiljattain maapallon väkiluku ylitti kahdeksan miljardin rajan. Kuka tässä porukassa on mukana? Esimerkiksi sinä ja minä.

Miksi siihen täytyy kiinnittää huomiota? Siksi, että ilmiö on ihmiskunnan historiassa ainutlaatuinen, vertaansa vailla. Ajanlaskun alussa ihmisiä oli noin 0,3 miljardia ja vuonna 1900 noin 1,6 miljardia. Kasvua 1 900 vuodessa 1,3 miljardia.

Mutta sitten seurasi ainoastaan 122 vuotta ja olemme ylittäneet kahdeksan miljardin rajan. Kasvua tässä vähäisessä ajassa 6,4 miljardia.

Kun piirtää käyrän suhteessa aikaan, niin siitä tulee valtava aallonnousu, jota olen nimittänyt ihmistsunamiksi. Tämä vertaus on oikea, sillä se on voiman mitta. Ihmistsunami iskeytyy sinne missä on elinkelpoisia olosuhteita. Ihmistsunami on täynnä elämisen vimmaa ja toimeliaisuutta.

Olemme siten itse kukin yksilöitä mutta myös osa summaa, osa voimaa, joka on tsunamimainen voima.

Meidän on tajuttava tämä hälyttävä tilanne. Sitä voidaan tarkastella myös planetaarinen lastensuojelu huomioiden. Lapsen paras.

Kaiken kaikkiaan Ukrainan sota on valitettava tapahtuma. Mutta se on valitettava siksikin, että emme pysty keskustelemaan planeetan hätätilanteesta. Suurista asioista, jotka ovat avaruuden retkikunnalle, ihmiskunnalle, oleellisia.

Meillä ei ole aikaa kikkailevaan satuiluun ja temppuiluun ja todellisuuspakoihin. On nähtävä mitä tapahtuu todella.

Jari Ranta

Vaasa