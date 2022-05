Kaksi viikkoa – kaksi kuukautta

Taloyhtiöissä eletään nyt yhtiökokousten aikaa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Lain perusteluissa puhutaan toimittamisen sijasta kutsun lähettämisestä.

Sähköpostilla tai postiluukkuun jaetun kutsun pitää olla osakkaan saatavilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Sen sijaan standardiksi näyttää muodostuneen käytäntö, jossa kutsu postin jaettavaksi jätetään kaksi viikkoa ennen kokousta. Nykyään osakas voi saada kutsukirjeen siten vasta noin viikkoa ennen kokousta.

Postin toiminta koetaan jossain määrin epäluotettavaksi, lisäksi jakelupäiviä harvennetaan ennakoimattomasti. Kirjeen normaali toimitusaika lienee nyt 4–5 päivää, mutta viikkokin siinä saattaa kulua. Lain mukaan kutsussa ilmoitetaan aika ja paikka, missä kokousaineisto on nähtävillä kaksi viikkoa ennen kokousta. Tästä voi päätellä, että kutsun pitäisi olla osakkaalla ennen kuin kokousaineiston näyttely alkaa.

Voisiko laissa olla valuvikaa, vai onko tämä vain kiinteistöjuristien tulkintaa? Siksi määräaikojen noudattamisessa tulisi noudattaa varovaisuutta ja varata runsaasti pelivaraa jopa siten, että kirjeet toimitettaisiin jakeluyhtiölle kolme viikkoa ennen kokousta. Yleensä näin ei menetellä.

Kirjallisuudessa onkin käsitelty – ehkä jo tyhjentävästi – ajankohtaa, jolloin kutsu on viimeistään jätettävä postin toimitettavaksi, mutta ei juurikaan sitä ajankohtaa, joka olisi aikaisin tai jopa liian aikaista. Silläkin näyttää olevan väliä, toimitetaanko kutsu kahta viikkoa vai 14 päivää ennen kokousta.

Päivistä puhuminen on tarpeetonta ja virheellistäkin, koska laissa puhutaan vain viikoista ja kuukausista. Keskustelua on rikastettu viittaamalla lakiin säädettyjen määräaikain laskemisesta, vaikka se on tarkoitettu noudatettavaksi tuomioistuimessa tahi muun viranomaisen luona.

Itsellinen ihminen kykenee hahmottamaan kahden viikon ajanjakson. Erään asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa osakas epäili saaneensa kokouskutsun liian myöhään. Kutsun posti oli tuonut yhdeksän päivää ennen kokousta; kirje toki oli leimattu kahta viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtajana toiminut varatuomari kysyi, onko epäilijä asiantuntija. Epäilijä kysyi, keitä varten oli varattu ne kahden viikon alkupään 4–5 päivää kokousaineiston esittelyä varten – päivät, jolloin kutsut olivat postin jaettavana. Vastausta ei tullut.

Kokouskutsun toimittamisen ajankohtaa koskevan keskustelun painopiste näyttää kohdistuneen mahdollisimman lyhyen kutsuajan tavoitteluun – kahden viikon määräajalla kikkailuun. Ketä sellainen käytäntö palvelee, kun kutsun saa lähettää jopa kahdeksan viikkoa ennen kokousta?

Tarjoan keskusteluun vaihteeksi kysymystä määräajan toisesta päästä: Oliko lakia noudatettu, kun kokouskutsu toimitettiin postiin kaksi kuukautta ja kaksi päivää ennen kokousta ja osakas sai sen neljä päivää myöhemmin?

Kalervo Stranius

osakas, FT

Viitasaari