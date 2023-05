Kannabiksen käyttöä vähennettävä

Markus E. Myllymäki väitti kirjoituksessaan, ettei kannabiksen kielto Suomessa tehoa. Väitteelle ei ole tieteellistä pohjaa. Ei ole voitu tutkia miten paljon Suomessa käytettäisiin kannabista, jos se olisi sallittua. Todennäköisesti käyttö olisi huomattavasti nykyistä suurempaa. Näin on käynyt maissa, joissa kannabis on vapautettu. Myös muiden päihteiden käyttö on siellä lisääntynyt.

ESPAD-tutkimus kartoittaa eurooppalaisten koululaisten päihteiden käyttöä. Vuoden 2019 tutkimustulosten mukaan 15–16-vuotiaista suomalaisista koululaisista 11 prosenttia oli kokeillut kannabista ainakin kerran. Euroopan maiden vastaava keskiarvo oli 16 prosenttia. Kieltolakimme siis toimii, koska meillä nuoret kokeilevat muuta Eurooppaa vähemmän kannabista. Jo yksistään nuorten suojelemisen näkökulmasta kannabiskielto on perusteltu.

Hiljattain Suomessa julkaistu väitöskirja osoittaa, että varhainen kannabiksen käyttö on yhteydessä suurempaan riskiin sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen, masennusoireyhtymään ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmin elämässä. (Väitös: Alexander Denissoff Turun yliopisto 14.4.2023)

Kannabiksen puoltajat vetoavat tupakan ja alkoholin suurempiin terveyshaittoihin. Ajatusharha seuraa mittakaavavirheestä. Alkoholia ja tupakkaa käytetään moninverroin enemmän. Jos käyttö olisi yhtä suurta, niin haittojenkin ilmaantuminen olisi kannabiksen käytöstä moninkertainen. Virhepäätelmä on myös se, että kannabis olisi vaaratonta, koska se ei aiheuta yliannostuskuolemia. Ei myöskään tupakka aiheuta yliannostuskuolemia. Haitat ovat vuosia jatkuneen käytön seurauksia. Puoltajien argumentointi tupakan ja alkoholin suuremmilla terveyhaitoilla on absurdi. Miksi näitä mittavia ongelmia pitäisi vielä lisätä kannabiksen vapauttamisella?

Pitkäaikaisessa käytössä kannabiksen polttaminen on jopa tupakointiakin vaarallisempaa. Kannabissätkässä ei ole filtteriä, joten jatkuvan polttamisen seurauksena ovat kaikki tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ja vieläpä nopeammassa tahdissa.

Tavoitteena on saavuttaa savuton Suomi vuonna 2030. EU kiristää jatkuvasti tupakkatuotteiden lainsäädäntöä tähtäimenään tupakoinnin lopettaminen ja miljardiluokan säästöt. Kaikki länsimaat ovat korottaneet / korottamassa tupakkatuotteiden verotusta ja lisäämässä käytön rajoituksia. Kannabiksen vapauttaminen olisi yleiseurooppalaisen ja suomalaisen terveyspolitiikan vastainen toimi.

Ilpo Pernaa

Kauhava