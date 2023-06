Kansainvälinen, tasa-arvoinen ja monimuotoinen Etelä-Pohjanmaa

Luin toissa viikolla Hämeessä tehdyn työpajatyöskentelyn tuloksia. Työpajassa olivat olleet mukana kansainväliset opiskelijat, yritykset, oppilaitokset sekä kaupunkien edustajat ja siinä oli työstetty näkökulmia alueen kansainvälisten opiskelijoiden työharjoitteluun ja töihin pääsemiseksi. Aika tuttuja teemoja siis myös siellä päin käsittelyssä.

Yksi uusista työpajassa löydetyistä näkökulmista aiheeseen oli verrata yrityksiä työantajina menestyviin urheilujoukkeisiin. Urheilussahan ulkomaalaisvahvistukset ovat kaikissa laajempaa kansainvälistä suosiota nauttivissa lajeissa arkipäivää.

Karhu Basketilla on Cameron Jones, SJK:lla Jaime Moreno ja Korikobrilla Danny Pippen jne. Käytännössä mikään jalkapallon, jääkiekon tai koripallon Suomen pääsarjoissa kilpaileva joukkue ei pärjää ilman päteviä ulkomaalaisvahvistuksia. Entä kukas on teidän yrityksenne ulkomaalaisvahvistus?

Vertailu urheiluun on tietenkin epäreilu, mutta analogia mielestäni toimii. Kun ajatellaan, että yritykseen töihin tulevan ulkomaisen osaajan on oikeasti oltava vahvistus nykyiseen työntekijäjoukkoon. Aivan samoin kuin pelaamaan tulevan vahvistuksen on oltava vahvistus joukkueelleen.

Urheilussa vahvistuksia haetaan kärkipelaajiksi ja pelintekijöiksi. Miksi siis yritys ei rekrytoisi eturivin pelintekijää vientikaupan tekijäksi, päälliköksi tai johtajaksi tai vaikka toimitusjohtajaksi toimittamaan hallituksen ohjeiden mukaista tulosta?

Huhtikuussa tekemämme kauppakamareiden talouskyselyn mukaan eteläpohjalaisyrityksistä yli 80 % ei työllistä kansainvälisiä osaajia. Noin 5 % yrityksistämme on rekrytoinut työvoimaa ulkomailta ja yritykset ovat tekemäänsä tyytyväisiä! Saman kyselyn mukaan eteläpohjalaisyritysten suurin menestymisen este on kuitenkin työvoimapula, josta kärsii noin 45 % yrityksistä. Näen positiivisena, että 30 % eteläpohjalaisyrityksistä näkee kuitenkin työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella. Ja tämän viestin olemme hallitusneuvottelijoille toimittaneet.

Migri on selvitysten mukaan sujuvoittanut kansainvälisten osaajien maahantuloprosessia parin viime vuoden aikana merkittävästi ja saatavilla on myös pikakaista erikoisasiantuntijoiden rekrytointiin.

EU:n sisäinen rekrytointi on kuitenkin edelleen helpompaa, sillä siinä ei Migriä edes tarvitse, vaan työvoima liikkuu EU:n sisällä kohtuullisen sujuvasti, kunhan vain otamme tämän vaihtoehdon käyttöön esimerkiksi maksuttoman EURES-palvelun kautta.

Noin reilu vuosi sitten osallistuin yhteen paneelikeskusteluun, jossa minulta kysyttiin, millainen kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa olisi.

Vastasin jotenkin siten, että se on sellainen, jossa jokainen voi ihonväristään, äidinkielestään, uskonnostaan ja kotimaastaan riippumatta tulla valituksi mihin tahansa työpaikkaan, tehdä töitä ja päästä etenemään urallaan.

Sattumalta nuo määritteet taitavat sopia myös tasa-arvoisuuteen ja monimuotoisuuteen, joten tehdäänhän yhdessä tästä maakunnasta se parempi seuraava

Tomi Kohtanen

toimitusjohtaja

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari