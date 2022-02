Kasvottomuuden julmuus

Eräänä aamuna tv:ssä tuli lähellä sydäntäni olevasta aiheesta: Netissä kasvottomuus mahdollistaa kärttyilyn. Valitettavan totta!

Netissä erinäisissä ryhmissä, en henkilökohtaisesti itse kokenut, mutta lukenut moniin ihmisiin kohdistuvaa ilkeää, törkeää, henkisen kehittymättömyyden suoltavaa solvausta.

Olen ollut niin pahoillani näiden ihmisten puolesta.

Kuka meistä on herkin, hän sortuu ja vain toisen ihmisen tuottamasta mielipahasta. Me emme kaikki ole vahvoja, emme todellakaan.

Eräät vain ovat ”vahvoja” haukkumaan, pilkkaamaan ja aivan vakavissakin aiheissa. Kunpa tällainen ihmisluonto osaisi ajatella kohteenaan olevan toisen ihmisen!

Haluaisiko itse olla tällaisen ilkeän ilkkumisen kohteena? Miksi lannistaa toinen ihminen ilkeydellään? Tuleeko itselle parempi olo, en usko ja jos tulee, ei se pitkälle kanna. Missä on empaattisuus ihmiseltä ihmiselle? Tuntuu, että se on poljettu hyytävän kylmän vaipan alle ja se on pelottavaa.

Kuitenkin, meistä jokainen voi joka päivä kasvattaa itsessään uutta asennetta toisen ihmisen huomioimiseen, olkoon hän sitten johtaja tai rantojen hamppari. Aina voimme antaa myötätuntomme ja ymmärryksemme parhaamme mukaan.

Netissä on helppo kasvottomuuden suojassa lytätä toisen ihmisen kommentit, hyökkäämällä ilkeydellä ja pottuilulla.

Onnea ja menestystä vain tällaiselle ihmiselle. Jonakin päivänä hän saattaa itse tarvita kovasti ymmärrystä ja myötätuntoa. Viljelkäämme enemmän hyvää ympärillemme.

Barbro Kuokkanen

Vaasa