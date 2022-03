Brutaali Ukrainaa kohdannut hyökkäys kääntää katseet perusasioihin koko Euroopassa, huoltovarmuuteen mutta myös länsimaiden arvopohjaan. Toimivassa demokratiassa sananvapaus, mielipiteenvapaus on keskeinen vapausoikeus.

Toisaalta taloudellisen hyvinvoinnin keskellä yhä pienemmät ongelmat tahtovat paisua kokoaan suuremmiksi. Ongelmista pitää kuitenkin voida puhua tasa-arvoisesti ilman, että joku alkaa määrittää tai rajoittaa mielipiteen vapautta. Tästä oli esimerkkejä jo Suomessakin, kun eräskin keskustelija tv:ssä tunsi ”olonsa turvattomaksi”.

Myös taiteen vapautta on oltu suitsimassa ”kulttuurisen omimisen ” nimissä jne. Jotkut ovat pyytäneet anteeksi vanhoja sketsi-ohjelmiaan jne..

Ruotsissa on oltu niinkin pitkällä, että suurehko puolue on asetettu paitsioon, ilmeisesti toisten puolueiden tuntiessa olonsa turvattomaksi. Ruotsissa suuristakin yhteiskunnallisista ongelmista on vaiettu ja tulokset ovat olleet nähtävillä lähiöissä jengien välisissä valtataisteluissa. Suomessakin tästä ilmiöstä on ollut merkkejä.

Poliitikkojen on oltava ilmiön suhteen hereillä, lainsäädännössä, joka on heidän työkalunsa. Yhteiskunnalla on oltava jo ennakolta keinot puuttua ja ohjata maan sisäistä kehitystä. Viranomaisilla tulee olla toimivaltaa läpi koko hallinnon oikeuslaitosta myöten, se on myös yksittäisen kansalaisen turva. Aina ei välttämättä tarvita lisää resursseja, kun laki on kunnossa.

Seppo Passinen

Lapua