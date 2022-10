Katuvalojen öisen sammuttamisen todellinen säästö?

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt päätöksen sammuttaa suurimman osan kaupungin katuvaloista öisin. Perusteluna on ollut merkittävä säästö. Kuka ja miten tämä laskelma on tehty?

Voisiko kaupungin rahoitusjohtaja yhdessä energiayhtiönsä taloussiantuntijan kanssa vääntää rautalangasta minulle ja muille kaupungin veronmaksajille mikä on toimenpiteen todellinen nettosäästö Seinäjoen kaupunkikonsernille?

Kaupunki ostaa sähkön omistamaltaan energiayhtiöltä Seinäjoen Energia Oy:ltä, joka puolestaan hankkii sähkönsä ns. Mankala-periaatteella omakustannushintaan osittain omistamaltaan EPV Energialta. Yöaikaan, jolloin valaistus on tarkoitus sammuttaa, on sähköstä yleensä ylitarjontaa ja sen markkinahinta on muutenkin alimmillaan.

Pyytäisin tekemään myös riskianalyysin, miten katuvalaistuksen sammuttaminen vaikuttaa mahdollisiin onnettomuuksiin, jos se esimerkiksi lisää yhdenkin kallo- tai lonkkamurtuman kuukaudessa, ja vertaamaan niistä aiheutuvaa kustannusta toteutuvaan nettosäästöön. Valottomuudesta aiheutuvaa turvattomuuden tunnetta on vaikeampi laskea.

Leif Saarela

diplomi-insinööri

Seinäjoki