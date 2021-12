Kauhava kansainväliseksi

Valtakunnan uutisissa (mediassa) putkahti esille Juhana Vartiaisen kolme kuukautta sitten tekemä ehdotus, että Helsinki tulisi muuttaa englanninkieliseksi. Tämä Vartiaisen linja taitaa olla kokoomuksen linja? Muistaakseni nimi on Kansallinen Kokoomus. Nyt nimi voisi olla pelkästään ”International Coalition Party”. ”Osaajat” puhuisivat englantia tai sekamongerskaa suomen sijaan. Tai ruotsin sijaan.

Suomessa ei äidinkieli ole pakollinen aine yo-kirjoituksissa, siis ei suomi eikä ruotsi. Tilalle isketään joka paikassa englantia, paikkojen nimissä, ruokalistoissa ja yritysnimissä. Esimerkiksi Turku City Center.

Olisi komeaa, jos meilläkin olisi City Center Kauhava tai City District KortesLake tai CD LowerHärmä tai CD ÜberHärmä.

Meillä on jo PowerPark. Kaksineuvoinen voisi olla modernisti TwinPeaks ja puukkotehdas Isac Lakehead´s Knifefactory. Kuntokeskuksesta tehtäisiin Spa ÜberHärmä ja koulukeskuksesta School Center of Kauhava. Kaupunginjohtajamme olisi Mark Lumio, Mayor of Kauhava City.

Esitän, että kaupunginhallitus asettaa työryhmän pohtimaan Kauhavan kansainvälistä näkyvyyttä. Uskon, että Vartiaisen seuratoverit kokoomuksessa ottavat haasteen innolla vastaan.

Valtuuston pj. Janne puheenjohtajaksi ja KortesLake maailmankartalle.

Työryhmän kieleksi esitän kansainvälistä mongerskaa, jota jo tv:n juontajat käyttävät.

Ei kun menoksi ja nextille levelille.

PS: Lukion opetuskieleksi mongerska jo kaudelle 2022–23. On paljon mukavampi kerätä paperia Brysselin matkaa varten, kun osaa mongerskaa ja on kansainvälinen oikein todella.

Minä niin mieleni pahoitin.

Eero Paavola

Kauhava