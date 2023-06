Kaupunki vuokralle ilman tietoja

Vaasan kaupunki kilpailutti alkujaan linja-autoaseman korttelin siten, että kaupunki ei olisi kokonaisuuteen sisältyvän musiikkitalon omistaja, rahoittaja tai pääasiallinen maksaja. Matkan varrella kaupunki vaihtui musiikkitalon rahoittajaksi ja omistajaksi, koska sen piti olla kaupungille halvempaa kuin tilojen vuokraaminen.

Nyt kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki vuokraisi musiikkitalon, liikuntasalin ja cateringravintolan, koska muuten YIT ei saa liiketiloilleen sijoittajia.

Kaupunginvaltuustolle tulevassa esityksessä ei ole mitään tietoa mahdollisesta vuokra-ajasta tai vuokrakustannuksista. Tätä kysyessäni olen saanut vastauksen, että ei ole vielä mitään lukuja. Miten valtuusto voi tehdä tällaisen päätöksen tietämättä yhtään mitään näistä luvuista? Miksi asiaa ei tuoda valtuuston päätettäväksi vasta sitten, kun luvut ovat edes suunnilleen tiedossa?

Kaupungin vuosivuokra tullee olemaan kohtuullisellakin sijoittajien haluamalla vuosituotolla vähintäänkin muutama miljoona euroa.

Lisäksi esittelytekstissä mainitaan, että kaupungin rahoitus- ja takausvastuu rakentamisesta kohdistuu korkeintaan rakennusvaiheeseen. Tämä olisi ymmärrettävää, mikäli kaupunki rakennuttaisi itselleen omaan taseeseen nämä kiinteistöt. Miksi antaa takausta, jos ollaan menossa suoraan vuokralle eikä omisteta kiinteistöjä?

Joka kerta, kun Wasa Station on ollut päätöksenteossa vuosien aikana, meille valtuutetuille on sanottu, että kiinnostuneita sijoittajia on. Jos näin on, niin miksi hanke ei ole lähtenyt liikkeelle jo ennen korona-aikaa ja Ukrainan sotaa? Nyt ei ole tiedossa muita vuokralaisia kaupungin lisäksi, vain se usein mainittu kiinnostus.

Kaupungin kannattaisi antaa epäonnistuneen Wasa Station -projektin raueta, koska YIT ei ole onnistunut täyttämään sopimuksesta omaa osuuttaan. Kaupungin pitää kilpailuttaa laajasti markkinoilla musiikkitalo ja liikuntasali vuokraus- ja omistusvaihtoehdoilla, koska kuvio on muuttunut merkittävästi vuosien aikana. Lopuksi kaupunki voisi esimerkiksi myydä loput rakennusoikeudet eniten tarjoaville.

Kai Luoma (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa