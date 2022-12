Kaveria ei jätetä

Olen jo usean vuoden ajan seurannut huolestuneena kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän sankarivainajiemme muiston vaalimisen järjestelyjä.

Välillä puuttuvat seppeleet tai kukkalaiteet, ei ole niiden laskijoita tai sitten on heitä liikaa. Myös airueiden lukumäärä vaihtelee. Minulle on opetettu (veteraanit), että airuet ovat seppeleen kummallakin puolella. Säästöähän sekin on tietysti, että on vain toisella puolella airut.

En tiedä kuka näiden tilaisuuksien järjestelyistä vastaa? Kuitenkin pitäisi olla tiedossa, mihin viedään edellä mainituilla päivillä tervehdykset ja mitkä tahot ne hoitavat.

Vuosia sitten asiat hoituivat postitetulla kirjeellä, missä oli selvät ohjeet tapahtuman kulusta sekä pankkisiirtolomake, missä olivat tiedot maksua varten. Miksi ei tule enää tietoa? Puuttuvatko vapaaehtoiset tekijät vai he, jotka saavat työstään palkan, eivät niitä hoida? Luulisi, että sähköisillä välineillä tämä olisi tosi helppoa nykyään.

Perinnemuurilla on ainakin itsenäisyyspäivänä lipunnosto, tästäkään ei ole tullut tietoa (tiedotettu). Vai eikö sinne haluta yhdistysten tai vastaavien tahojen lippuja jne.

6.12.2022 tapasin itseäni vanhemman henkilön, joka oli ollut kyseisessä tapahtumassa, hän kertoi minulle, kuinka olisi toivonut, että siellä olisi edes laulettu jokin isänmaallinen laulu.

Toukokuu tulee nopeasti. Toivotaan, että tiedotus ja asioiden hoito sujuu silloin niin kuin pitäisi.

Jälkikirjoitus: Ehdotan, että Vaasan kaupunki, seurakunnat sekä puolustusvoimat hankkivat ja maksavat seppeleet edellä mainituille päiville. Jätetään vaikka muutama uudenvuodenraketti ampumatta.

Lähiseudun liikkennöitsijöiltä voisi kysyä, lähtisivätkö he kuljettamaan talkoilla näissä tapahtumissa osallistuvaa väkeä, esimerkiksi seppeleenlaskijat ja lippujen kantajat.

Ei tässä syyllisiä kaivata vaan, että asiat hoituvat!

Kari Rapo

kolmen sodan veteraanin nuorin poika/ KMR

Vaasa